ORLEN sponsorem tytularnym jubileuszowego Rajdu Polski

Polski klasyk ustępujący rodowodem tylko słynnemu Rajdowi Monte Carlo zostanie w tym roku rozegrany w dniach 18 – 20 czerwca. ORLEN 77. Rajd Polski jest drugą rundą Mistrzostw Europy FIA (ERC) oraz czwartą eliminacją ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP).

PKN ORLEN nie po raz pierwszy wspiera Polski Związek Motorowy, organizatora bardzo lubianego przez kibiców i cenionego przez zawodników rajdu. Dwie edycje w latach 2006 i 2007 rozgrywano jako Platinum Rajd Polski, a dwie kolejne w latach 2008 i 2009 jako ORLEN Platinum Rajd Polski. Ten ostatni z rajdów podobnie jak ORLEN 74. Rajd Polski w sezonie 2017 cieszył się statusem jednej z rund Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC).

– Obchodzimy w tym roku wspaniały jubileusz Rajdu Polski. Cieszy nas ogromnie zaangażowanie i pomoc PKN ORLEN, którego aktywność na polu sportów motorowych ma dla organizatorów zawodów bardzo duże znaczenie. Planujemy w wyjątkowy sposób uświetnić stulecie rajdu, chociaż z powodu koronawirusa Covid-19 nie będziemy zapewne w stanie zrealizować wszystkich planów – powiedział Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. – Odcinki specjalne to nie stadion czy hala sportowa i z oczywistych powodów stawia to przed nami wyjątkowe zadania ze względu na ograniczenia oraz wymogi obowiązujące podczas pandemii. A bezpieczeństwo podczas zawodów jest dla nas najważniejsze. Mamy naturalnie nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie do połowy czerwca znacznej poprawie i pozwoli nam między innymi na rozegranie ostatniego odcinka specjalnego oraz metę ORLEN 77. Rajdu Polski w Warszawie – dodał Michał Sikora.

– Rajd rozpoczniemy naturalnie w Mikołajkach, które niezmiennie od 2005 roku goszczą najlepszych kierowców z świata, a także polską czołówkę w tej dyscyplinie sportu. Na słynnych mazurskich szutrach zostanie również przeprowadzona znakomita większość prób sportowych, wśród których nie zabraknie odcinków specjalnych na wyjątkowym, jednym z nielicznych tego typu obiektów na świecie jakim jest Tor Mikołajki. Biura rajdu, podobnie jak w latach ubiegłych znajdą swoje miejsce w gościnnym hotelu Gołębiewski. Nie mam wątpliwości, że rywalizacja w jubileuszowej edycji ORLEN 77. Rajdu Polski spotka się z żywym zainteresowaniem i potwierdzi elitarną pozycję Polski w gronie krajów, w których rajdy cieszą się największą popularnością – zakończył prezes Polskiego Związku Motorowego.

informacja prasowa

