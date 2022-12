Mads Ostberg wskazał, że chętnie weźmie udział w cyklu FIA ERC w przyszłym sezonie, ale tylko wtedy, gdy uda mu się poskładać pełny program startów.

- Pracuję nad znalezieniem dobrego programu pod kątem mistrzostw Europy w przyszłym roku - powiedział Ostberg dla DirtFish.

- Na razie nie mam planów dotyczących WRC, przynajmniej w kontekście (całego) sezonu. Może kilka rajdów. Natomiast jeśli miałbym podjąć się pełnej kampanii, będzie to ERC - kontynuował.

Norweg w 2022 roku nie wystartował w żadnej imprezie zaliczanej do Rajdowych Mistrzostw Świata po raz pierwszy od sezonu 2005. Zamiast tego rywalizował głównie na Węgrzech, gdzie sięgnął po tytuł oraz pojawił się na odcinkach specjalnych we Włoszech i Chile.

Ma natomiast pewne wcześniejsze doświadczenie z mistrzostwami Europy. Wziął udział w Rajdzie Wysp Kanaryjskich w Fordzie Fiesta R5, wygrał Rajd Węgier w 2021 roku zasiadając w Citroenie C3 Rally2, zna szutry Rajdu Polski, gdy ten stanowił rundę WRC.

Zapytany, dlaczego wolałby przystąpić do czempionatu na Starym Kontynencie niż WRC 2, wyjaśnił, że u podstaw leżą „powody osobiste”.

- Moja sytuacja życiowa uległa zmianie - powiedział. - Rozwiodłem się w zeszłym roku, a jestem ojcem, więc pod wieloma względami moje położenie jest inne.

- Zdecydowanym priorytetem jest mój syn, a w WRC spędziłem spory okres i wiem ile czasu trzeba na to poświęcić. Dlatego sądzę, że odpowiednie potraktowanie innych zadań byłoby trudne, gdy pierwszeństwo ma syn - podkreślił.

- Kalendarz ERC pasuje o wiele lepiej do mojej sytuacji, więc dla mnie jest to główny powód, dla którego nie skupiam się nawet nad programem startów w mistrzostwach świata - dodał. - Określiłem co jest dla mnie najważniejsze i tak to obecnie wygląda. Praca pod kątem mistrzostw Europy byłaby dla mnie przyjemnością i nie stanowiłaby kłopotu. W każdym razie wychowuję pięciolatka, on jest moim życiem i staram się dostosować moje zajęcia do niego, a nie na odwrót.

Ostberg wskazuje, że zarówno WRC 2, jak i ERC, pod kuratelą firmy WRC Promoter, stają się coraz bardziej atrakcyjnymi produktami.

- Patrząc wstecz na WRC 2 myślę, że profil tej kategorii był znacznie niższy. Może to tylko mój pogląd, ale sądzę, że pod wieloma względami mistrzostwom tym nadano nieco większy priorytet i są teraz bardziej widoczne - uznał.

- Czuję, że WRC dokonało pewnych zmian, które musieli zrobić, aby uzyskać nieco większą rozpoznawalność WRC 2 i uczynić mistrzostwa bardziej interesującymi. Oczywiście potrzebny jest do tego promotor, ale również odpowiedni zawodnicy. Z Mikkelsenem, z Suninenem, ze mną, z Lappim, z wieloma kierowcami z mistrzostw świata udało się wypracować odpowiedni poziom WRC 2 i w pewnym stopniu potrzebuje tego również ERC.

- Rozmawiałem o tym z promotorem i uważam ten cykl za dość interesujący, szczególnie z nowymi rajdami, w których nie uczestniczyłem. To nieco inne wyzwanie, ale z dobrym odbiorem i otwarte na partnerów - podsumował.

Spośród ośmiu rund harmonogramu mistrzostw Europy 2023 Rajd Rzymu i Rajd Barum to jedyne zawody, w których nie uczestniczył.

Video: Rally del Brunello 2022