Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego ORLEN 77. Rajdu Polski

Szanowni Pasjonaci rajdów, Drodzy Kibice,

Jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ORLEN 77. Rajdu Polski chciałbym się ustosunkować do krytyki, która spadła na nas w mediach społecznościowych w związku z organizacją Odcinka Specjalnego nr 14 na ul. Karowej w Warszawie.

Jako osoba, podobnie jak Wy, pasjonująca się od wielu lat rajdami w pełni rozumiem Wasze rozgoryczenie.

Odcinek Karowa to symbol i święto polskich rajdów samochodowych. Poza wyjątkowymi walorami sportowymi, należy pamiętać również o jego widowiskowości co nieodłącznie wiąże się z obecnością Was – kibiców rajdowych. Przygotowując, wiele miesięcy temu, koncepcję 77 edycji Rajdu Polski zamierzaliśmy właśnie takie święto zorganizować. Na 100-lecie rajdu wyobrażaliśmy sobie wspaniałe jego zakończenie w stolicy. Do końca liczyliśmy, że rajd uda się zorganizować z udziałem kibiców, również na ul. Karowej. Niestety obowiązujące regulacje prawne (związane z brakiem możliwości pozyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej wobec zmieniających się obostrzeń wynikających z ogłoszonego na terytorium Polski stanu epidemii Covid-19) nie pozwoliły nam na to. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że wielokrotnie to komunikowaliśmy poprzez różne kanały informacji celem jak najszerszego dotarcia do Was.

W tej sytuacji pozostały nam dwa wyjścia. Pierwsze to zapewnienie relacji na żywo z Odcinka Karowa, co udało się zrealizować przy wsparciu Motowizji oraz dzięki zgodzie uzyskanej od Promotora Rajdowych Mistrzostw Europy. Drugim wyjściem było całkowite odwołanie tego odcinka specjalnego.

W tym miejscu pozostaje mi przeprosić wszystkich Kibiców, którzy nie mogli na żywo oglądać wspaniałej rywalizacji na Odcinku Karowa. Jednocześnie chciałbym zadeklarować, że jako Organizator Rajdu Polski dołączamy się do zainicjowanej w mediach społecznościowych akcji poszukiwania chłopca ze zdjęcia, któremu chcielibyśmy wynagrodzić zaistniałą sytuację.

Z poważaniem,

Jarosław Noworól

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ORLEN 77. Rajdu Polski