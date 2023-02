Rajd z bazą w regionie Varmland jest tegoroczną nowością harmonogramu FIA ERC. Impreza wykorzysta trasy znane jak dotąd ze szwedzkiej rundy WRC, zanim tę w poszukiwaniu śniegu przeniesiono na północ do miasta Umea.

Royal Rally of Scandinavia będzie domową rundą dla Solbergów. Niedaleko znajduje się ich dom oraz rajdownia. Z tej okazji Petter - mistrz świata z 2003 roku - ujawnił plany związane z rodzinnym występem w rundzie ERC.

- Dla wielu przejechanie tych oesów po szutrze zamiast po śniegu jest marzeniem. To odcinki z prawdziwego zdarzenia - cytuje Solberga, który ostatni pełnoprawny start zaliczył w Rajdzie Wielkiej Brytanii 2019, oficjalny serwis FIA ERC.

- Jeśli wszystko wypali tak, jak sobie tego życzymy i stworzą specjalną klasę, plan zakłada, by całe rodziny Solbergów i Walfridssonów wystąpiły w rajdzie, ponieważ wszystko jest blisko naszego warsztatu. Gdyby stało się to możliwe, atmosfera będzie wspaniała.

- Myślę, że ja skorzystam z Subaru, którym zdobyłem tytuł, mój brat Henning pojedzie Toyotą Celica ST185, Pernilla w Mitsubishi, a kuzyn Olivera - Oscar najprawdopodobniej Escortem, ale jeszcze zobaczymy. To będzie niezła zabawa i zamierzamy zrobić show.

- [Royal Rally of Scandinavia] to fajna nazwa dla rajdu i może mieć on świetlaną przyszłość w ERC. Odcinek z Colin’s Crest Arena będzie bardzo interesujący.

Na starcie spodziewany jest również Oliver Solberg, który wraz z Elliottem Edmondsonem będzie mógł wykorzystać Royal Rally of Scandinavia jako trening przed Rajdami: Estonii i Finlandii.

Royal Rally of Scandinavia odbędzie się w dniach 6-8 lipca.

