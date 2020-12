ERC Junior to pierwsze mistrzostwa, które przyjęły regulamin na sezon 2021 dla nowej klasy Rally3. Mistrz tej kategorii w nagrodę otrzyma w pełni sfinansowany program startów w FIA Junior World Rally Championship w sezonie 2022.

- Jest to pierwsza taka akcja w procesie redefiniowania rajdowej piramidy sportowej. Natomiast kolejne ogłoszenia w tym kontekście pojawią się na początku 2021 roku - przekazał Matton w minionych dniach.

- Każda inicjatywa, która tworzy wyraźną ścieżkę rozwoju pomiędzy ERC i WRC, powinna być oklaskiwana. Cieszę się, że mogliśmy usiąść do rozmów z M-Sportem, Pirelli i Eurosport Events z jasną chęcią osiągnięcia wspólnych celów - dodał. - Dla przyszłości tego sportu ważne jest, aby młodzi kierowcy mieli możliwość zdobywania doświadczenia na arenie międzynarodowej, w odniesieniu do aut z napędem na cztery koła. Ten projekt właśnie to umożliwia.