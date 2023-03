Pierwszą sobotnią pętlę uzupełniły dwa odcinki: Boticas - Senhor do Monte oraz Cabeceiras do Basto. Ze względów bezpieczeństwa odwołano próbę Vieira do Minho.

Craig Breen i James Fulton najszybciej przejechali pierwszą z wymienionych. Droga była nieco bardziej sucha, ale irlandzki kierowca nadal żałował wyboru czwartej pozycji na trasie. W trójce zmieścili się Mikko Heikkila i Samu Vaaleri [+1,5 s] oraz Hayden Paddon i John Kennard [+6,4 s]. Poza oesowym podium znaleźli się Georg Linnamae i James Morgan [+6,5 s] oraz Mads Ostberg i Patrik Barth [+7,4 s].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk uzyskali siódmy rezultat [+11,5 s]. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot stracili do Breena prawie półtorej minuty. Tymoteusz Jocz i Maciej Judycki zmieścili się w trójce ERC4.

Erik Cais i Igor Bacigal uszkodzili oponę, ale strata sięgnęła jedynie 15 s. Mniej szczęścia miał mistrz JWRC Robert Virves, pilotowany przez Hugo Magalhaesa. Wymiana koła pochłonęła 3 minuty. Simone Campedelli i Tania Canton już na początku oesu utknęli w rowie na 4 minuty. Udział w sobotnim etapie zakończyli Filip Mares i Radovan Bucha. Uderzenie w kamień przyczyniło się do uszkodzenia zawieszenia.

OS4 przyniósł znaczące pogorszenie pogody. Załogom zadanie utrudniały deszcz oraz mgła. W takich warunkach ponownie do głosu doszli Ostberg i Barth. Załoga Citroena z węgierskiej stajni TRT na niespełna 11 km pokonała Craiga Breena i Jamesa Fultona o 2,3 s. Mikko Heikkila i Samu Vaaleri - po OS3 na krótko liderzy rajdu - byli gorsi o 3,8 s.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zmieścili się w piątce [+6 s]. Poza wymienioną trójką, wyprzedzili ich jeszcze Georg Linnamae i James Morgan [+4,6 s].

Po pętli na czele są Ostberg i Barth. Ich przewaga nad Heikkilą i Vaalerim wynosi 1,1 s. Na najniższym stopniu prowizorycznego podium są Breen i Fulton [+7,5 s].

- Całkiem nieźle. Odcinek był trudny, ale tego się spodziewałem. Zero zaskoczenia. Jazda w takich warunkach nie jest niczym nienormalnym w rajdach - przypomniał Ostberg.

- Miejscami było zaskakująco dobrze, ale nie zabrakło też niespodzianek - mówił Heikkila.

- Szczerze mówiąc, tu było fajnie. Warunki trudne, ale wszystko w porządku - zapewnił Breen.

Nieco ponad 3 s za podium są Linnamae i Morgan [+10,8 s]. Pierwszą piątkę zamykają Paddon i Kennard [+17 s], a drugą otwierają Marczyk i Gospodarczyk [+23,9 s]. Duet Orlen Team ma w zapasie 2,7 s nad Martinsem Sesksem i Renarsem Francisem. Ósme miejsce należy do Mathieu Franceschiego i Julesa Escartefigue [+42,5 s].

- Pod koniec mieliśmy trochę problemów z powodu przedniej szyby. Przez większość oesu było jednak w porządku - opowiadał Linnamae.

- Warunki stają się bardzo złe. Niewiele więcej można zrobić - przyznał Paddon.

- Trudny oes, zwłaszcza ostatnie trzy kilometry. Cieszymy się, że tu jesteśmy - meldował Marczyk.

- Tutaj poszło mi dobrze - rzucił krótko Sesks

- Bardzo trudno z powodu mgły - komentował Franceschi.

W dziesiątce mieszczą się jeszcze Miklos Csomos i Attila Nagy [+43,8 s] oraz Armindo Araujo i Luis Ramalho [+46,5 s].

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot plasują się na 36 pozycji [+3.50,7 s]. Tymoteusz Jocz i Maciej Judycki na OS4 wykręcili drugi czas w ERC4 i takie też miejsce należy do nich po całej pętli. Liderzy kategorii: Ernesto Cuhna i Carlos Magalhaes mają nad Polakami 47,8 s zapasu.