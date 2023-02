Start w portugalskiej odsłonie czempionatu to element częściowego programu załogi, ogłoszonego kilka dni temu. Jocz i Judycki zamierzają pojawić się we wszystkich czterech szutrowych rundach, czyli poza Serras de Fafe również w Rajdzie Polski, Rajdzie Lipawy oraz Royal Rally of Scandinavia. Niewykluczone jest dodanie do planu imprez asfaltowych, będących w kalendarzu FIA ERC. W użyciu będzie Ford Fiesta Rally4.

- Wystartujemy w Rally Serras de Fafe! Tym samym zaczniemy sezon od mistrzostw Europy - przekazał Jocz. - Na inauguracji cyklu FIA ERC - European Rally Championship pojawimy się w Fordzie Fiesta Rally4. Jak przystało na portugalską rundę, spodziewamy się licznej konkurencji, a co najważniejsze rywalizacji na wysokim poziomie.

- Pierwszą rzeczą, jaką chcemy spełnić podczas drugiego weekendu marca, to przede wszystkim osiągnięcie mety. Jeśli chodzi o tempo, damy wszystko co możemy, żeby wynik również był satysfakcjonujący.

- Jesteśmy na etapie ,,biurowym" - szukamy, drukujemy, pracujemy nad kompletną dokumentacją do udziału w zmaganiach na Starym Kontynencie. Auto przechodzi ostatnie przygotowania i mamy nadzieję, że jeszcze przed wylotem zdążymy odbyć testy.

Rally Serras de Fafe odbędzie się w dniach 10-12 marca.

