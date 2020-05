Przygotowania do Rally di Roma Capitale

Asfaltowy rajd ma odbyć się w terminie 24-26 lipca. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 26 maja i potrwa do 8 lipca.

Miasto Fiuggi położone na południowy wschód od Rzymu, po raz kolejny będzie bazą tej imprezy.

Jak dowiedział się motorsport.com, 19 maja planowane jest posiedzenie, podczas którego organizatorzy mają nadzieję, że zapadnie ostateczna decyzja o puszczeniu rajdu. Zapewniają jednak, że mają obiecujący scenariusz dzięki pracy wykonanej wspólnie z ACI. Przygotowano specjalny protokół precyzujący zasady zachowania dystansu społecznego w obliczu zagrożenia koronawirusem. Na podstawie procedur w nim określonych, są przekonani, że rajd dostanie zielone światło.

Harmonogram pierwszej rundy mistrzostw Europy spodziewany jest 26 maja.

Drugą rundę sezonu ma stanowić szutrowy Rally Liepāja w dniach 14-16 sierpnia.

- To bardzo zmienne czasy, w których żyjemy - powiedział Raimonds Strokšs, dyrektor RA Events, promotor Rally Liepāja. - Wiele wiadomości na temat pandemii wywołanej wirusem COVID-19 i sposobu, w jaki kraje reagują na jego rozprzestrzeniania się, skutkuje szybko zmieniającymi się okolicznościami i sankcjami rządowymi. My, jako organizatorzy, jesteśmy w samym środku tych wydarzeń - starając się zapewnić zdrowie publiczne, a jednocześnie znaleźć sposób na przygotowanie dużego wydarzenia sportowego.

- Jak już wcześniej powiedziano - nie jesteśmy tu po to, by przedkładać rajd nad zdrowie i bezpieczeństwo naszych załóg, widzów i personelu; dlatego wraz z naszymi partnerami - Eurosport Events, FIA, rządem Łotwy, miastami rajdowymi Liepāja i Talsi - podjęto decyzję o ponownym przełożeniu Rally Liepāja na sierpień. To zaledwie kilka tygodni później i nie ma możliwości podjęcia decyzji długoterminowych, spróbujemy jednak każdej dostępnej opcji przeprowadzenia tej imprezy w 2020 roku. Chciałbym podkreślić, że wszystkie strony ciężko pracują, aby zapewnić, że Łotwa będzie miała Rally Liepāja. Będziemy kontynuować naszą pracę, konsultując się z ekspertami i mamy nadzieję, że sytuacja się unormuje. W oczekiwaniu na to proszę stosować się do wytycznych przedstawionych przez władze ponieważ przyspieszy to proces wychodzenia z tego. Bądźcie bezpieczni.

Wymagający zatwierdzenia przez FIA kalendarz ERC 2020 zawiera jeszcze: Barum Czech Rally Zlin (28-30 sierpnia), Azores Rallye (17-19 września), Cyprus Rally (16-18 października), Rally Hungary (6-8 listopada), Rally Islas Canarias (3-5 grudnia).

Juniorzy powalczą we Włoszech, na Łotwie, w Czechach, na Azorach i Wyspach Kanaryjskich. Rajd Polski nie zostanie zastąpiony innymi zawodami w harmonogramach FIA ERC1 Junior i FIA ERC3 Junior.

