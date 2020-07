Rajd Barum apeluje o pomoc

- Sytuacja doszła do punktu, w którym nie wiemy co zrobić dalej - czy zdołamy przeprowadzić 50 edycję Barum Czech Rally Zlín, czy musimy ją odwołać - poinformował dyrektor zawodów, Miloslav Regner. - Czas gra przeciwko nam. Do końca miesiąca musimy zadecydować, czy uruchamiamy końcową i najbardziej wymagającą fazę przygotowań na sierpień 2020, czy rajd zostanie przeniesiony na przyszły rok. A zatem pozostał nam mniej niż tydzień i niestety, sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że ostatnią nadzieją dla Barumki jesteście Wy, kibice.

Na jubileuszową, 50 edycję rajdu chcieliśmy zafundować wszystkim wyjątkowe świętowanie w różnych formach, jednak w ostatnich kilku tygodniach sytuacja zmieniła się radykalnie i w tej chwili walczymy, żeby w ogóle przeprowadzić Barumkę. Ze sportowego punktu widzenia zapowiada się wyjątkowy rajd. Z kalendarza WRC wypadają jedna runda po drugiej i załogi pytają, czy w zamian mogą wystartować w mistrzostwach Europy, bo w tej chwili w międzynarodowych rajdach ta seria jako jedyna oferuje konkretny kalendarz. Niezbędnych obostrzeń higienicznych można dopilnować bez większych trudności.

Niestety, pandemia koronawirusa w zasadniczy sposób uderzyła w ekonomię naszego rajdu i naszych partnerów. W budżecie brakuje obecnie 3,5 miliona koron. Do duża kwota i pozostało bardzo mało czasu, żeby ją zgromadzić. Zwracamy się zatem z prośbą do widzów Barumki, rajdowych kibiców, zespołów rajdowych, lokalnych mieszkańców, a także firm i przedsiębiorstw o pomoc finansową, niezbędną do przeprowadzenia 50. Rajdu Barum. Zorganizujemy go w tym roku lub w roku następnym, gdy ogólna sytuacja może być trochę korzystniejsza.