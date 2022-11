WRC Promoter - zarządzający od tego roku, poza światowym, również europejskim czempionatem - opublikował kalendarz FIA ERC 2023. Znalazło się w nim osiem rund, choć jeszcze do niedawna planowano dziewięć. Wycofali się organizatorzy włoskiego Rally di Alba. Jednym z powodów był brak oczekiwanego wsparcia finansowego od władz Piemontu.

Sezon ponownie zainaugurowany zostanie w Portugalii, w okolicach Porto. Po Rally Serras de Fafe e Felgueiras załogi przeniosą się na malowniczą Gran Canarię, by w trzeciej dekadzie maja wrócić na szutry w okolicach Mikołajek. Kolejne dwie imprezy rozgrywane na luźnej nawierzchni to Rajd Lipawy oraz nowość - Royal Rally of Scandinavia. Szwedzka runda wykorzysta trasy w regionie Varmland, po których do niedawna ścigano się w światowym czempionacie.

Końcówka kampanii to trzy rajdy asfaltowe, kolejno: Rally di Roma Capitale, Rajd Barum oraz Rajd Węgier. Obecność tego ostatniego musiała zatwierdzić FIA. Po sezonie 2021 wypadł on z kalendarza z powodu niedostatecznego zabezpieczenia i problemów z kibicami. Teraz oczekuje się jeszcze na podpisanie kontraktu z promotorem.

Kalendarz FIA ERC 2023:

11-12 marca Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugalia)

5-6 maja Rally Islas Canarias (Hiszpania)

20-21 maja Rajd Polski

17-18 czerwca Rajd Lipawy (Łotwa)

7-8 lipca Royal Rally of Scandinavia (Szwecja)

29-30 lipca Rally di Roma Capitale (Włochy)

19-20 sierpnia Rajd Barum (Czechy)

7-8 października Rajd Węgier

Polecane video: