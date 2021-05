Rajd Polski z kibicami czy bez?

Rajd Polski odbędzie się w dniach 18-20 czerwca, ze startem w Mikołajkach i metą w Warszawie. Obecne przepisy nie pozwalają jednak na to, aby zawody odbyły się z udziałem kibiców.

Organizator rajdu wydał w tej kwestii komunikat:

- Docierają do nas liczne pytania dotyczące obecności kibiców przy trasie ORLEN 77. Rajdu Polski. Niestety obowiązujące w chwili obecnej przepisy prawa nie zezwalają na organizację tego typu zawodów z udziałem kibiców. Jako organizator rajdu jesteśmy zobligowani do przygotowania i przekazania do stosownych władz dokumentów, na podstawie których wydana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Dokumenty takie jak Plan Bezpieczeństwa oraz Czasowa Zmiana Organizacji Ruchu zostały już przez nas opracowana i są w trakcie uzgadniania z Policją oraz władzami samorządowymi.

- Stosując się do obowiązującego obecnie prawa w dokumentach tych nie przewidziano obecności kibiców na trasie zawodów. Na obecnym etapie przygotowań do rajdu organizator nie przewiduje zatem stworzenia stref kibica, parkingów dla kibiców czy sprzedaży biletów. Zgodnie z zapisami Załącznika S do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, FIA nie dopuszcza również (tak jak w innych zawodach międzynarodowych tej rangi) obecności kibiców w Parku Serwisowym.

- Jeżeli przepisy ulegną zmianie na tyle wcześnie, że pozwoli to na wprowadzenie korekt do dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania zgody na rozegranie ORLEN 77. Rajdu Polski to liczymy, iż możliwa będzie Wasza obecność przy trasie zawodów. Będziemy Was o tym informować na bieżąco.