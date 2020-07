Rally di Roma z Solbergiem

Solberg przeszedł do historii FIA ERC wygrywając w zeszłym roku Rally Liepaja, w wieku siedemnastu lat, ośmiu miesięcy i trzech dni.

W Rally di Roma Capitale zaplanowanym na 24-26 lipca pojedzie pierwszy raz. Zasiądzie za kierownicą Volkswagena Polo GIT R5 obsługiwanego przez PA Racing. Pilotem pozostaje Aaron Johnston.

- Zaliczyłem Rajd Monte Carlo w styczniu, ale ten w Rzymie powinien być moim pierwszym rajdem na suchym asfalcie, za kierownicą Polo - powiedział Solberg. - Nigdy nie widziałem tych oesów, więc będzie ciekawie.

- Czeka mnie kilka sesji testowych przed zawodami, aby wrócić do rajdowego rytmu i odpowiednio przygotować się na nawierzchnię asfaltową - kontynuował. - Cały czas uczę się, ale sądzę, że jestem całkiem dobrym i płynnie jeżdżącym kierowcą na asfalcie. Celem pozostaje zdobywanie doświadczenia i dotarcie do mety.

Przed rozpoczęciem rywalizacji, Solberg dołączy do swoich rywali z ERC podczas parady na ulicach Rzymu, oczywiście w VW Polo R5.

- Widziałem kilka filmów z tej parady. Wygląda to fantastycznie, gdy przez miasto jadą samochody rajdowe - przyznał. - Dziwnie to widzieć, ale fajnie, że organizatorzy starają się to umożliwić.

Kształtuje się tym samym stawka ERC1 Junior na Rally di Roma Capitale. Oprócz Solberga wystartują również Erik Cais, Callum Devine, Dominik Dinkel, Emil Lindholm, Efren Llarena oraz Miko Marczyk.