Sezon 2021 dla Scandoli to pierwsza w karierze pełna kampania w FIA ERC. Wsiada za kierownicę Hyundaia i20 R5, w barwach zespołu Hyundai Rally Team Italia, poczynając od ORLEN 77. Rajdu Polski. Na prawym fotelu zasiądzie Guido D’Amore.

- To będzie nowe i ekscytujące wyzwanie dla mnie i dla Guido, przeciwko kierowcom i samochodom na najwyższym poziomie - powiedział Scandola. - Niewątpliwie pierwszym celem jest dobre poznanie odcinków specjalnych, a następnie próba poprawienia tempa podczas drugich przejazdów. Chcemy mieć coś do powiedzenia i spodziewamy się, że w trakcie sezonu włączymy się do walki o podia.

Chociaż Scandola ma mocny rodowód na asfalcie, jest również znany z dobrych startów na szutrze.

- Rundy mistrzostw Europy mają znacznie wyższe średnie i dwukrotnie większy dystans w porównaniu z włoskimi rajdami, więc musimy zwrócić większą uwagę na jak najlpsze zarządzanie samochodem oraz oponami - dodał. - Podczas szutrowych startów we Włoszech w tym roku, udowodniliśmy, że dysponujemy bardzo szybkim Hyundaiem i20, a powrót do opon Pirelli również okazał się trafiony. Jesteśmy naprawdę ciekawi, jak będziemy prezentowali się na arenie międzynarodowej.