Dwanaście miesięcy wcześniej, niż pierwotnie planowano zmienił się podmiot zarządzający europejskim czempionatem. Z rąk Eurosport Events obowiązki przejął WRC Promoter, sprawujący już pieczę nad mistrzostwami świata w rajdach i rallycrossie.

Kontrakty podpisane już wcześniej przez niektórych organizatorów powodowały, że trudno było spodziewać się rewolucji w tegorocznym harmonogramie. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, rywalizacja rozegrana zostanie podczas ośmiu rund.

Sezon rozpocznie się w marcu od dwóch szutrowych rajdów na terenie Portugalii: Serras de Fafe e Felgueiras oraz Azorów. W maju załogi przeniosą się na Gran Canarię. Rajd Polski będzie czwartą pozycją w harmonogramie. Po odwiedzinach Mikołajek rywalizacja przeniesie się na Łotwę.

W trzeciej dekadzie lipca zaplanowano Rally di Roma Capitale, a pod koniec sierpnia Rajd Barum. Nieznana jest ani lokalizacja, ani termin finałowej rundy FIA ERC 2022.

Razem z kalendarzem opublikowano również regulamin. Znalazł się w nim dodatkowo punktowany Power Stage, o którego wprowadzeniu informowaliśmy na początku listopada. Zrezygnowano natomiast z przyznawania bonusów za poszczególne etapy.

Doszło do korekty nazewnictwa kategorii - ERC3 przeznaczone będzie dla aut Rally3. Samochodami Rally4 i Rally5 będzie można zdobywać punkty w ERC4 oraz ERC4 Junior. Zlikwidowano ERC2, gdzie jeszcze niedawno walczyły „eNki” oraz konstrukcje Rally2-Kit.

Menedżerem mistrzostw Europy został Ian Campbell, w przeszłości dyrektor Rajdu Wielkiej Brytanii oraz zaangażowany w krajowy czempionat w Zjednoczonym Królestwie.

- To mocny zestaw rajdów lubianych przez zawodników i cieszących się popularnością kibiców - powiedział Jona Siebel, dyrektor zarządzający WRC Promoter. - Poświęcimy trochę czasu na rozważania nad kalendarzem na kolejne lata. Nie jest tajemnicą, iż chcemy mieszanki nowych rajdów z uznanymi imprezami.

- Poza ważnością samą w sobie, postrzegamy ERC jako miejsce poszukiwań talentów do WRC. Chcemy, aby te dwie serie pasowały do siebie jak dłoń i rękawiczka i chcemy uprościć zawodnikom przejście z jednej do drugiej.

Kalendarz 2022:

FIA European Rally Championship 2022 Photo by: WRC.com