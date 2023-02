Mathieu Franceschi zadebiutował w ERC podczas Rajdu Polski 2021, ale od tego czasu skupił się na imprezach krajowych. W sezonie 2022 był niepokonany na domowym podwórku triumfując w szutrowym czempionacie Francji, w którym był najszybszy we wszystkich rundach.

Natomiast już w tym roku zaliczy pełny program startów w mistrzostwach Europy. Zasiądzie w Skodzie Fabii Rally2 evo, obsługiwanej przez AMD Motorsport.

- ERC to wspaniała seria i dla nas jest to właściwy krok pomiędzy mistrzostwami Francji a mistrzostwami świata - powiedział Franceschi. - Chcemy wejść na jak najwyższy poziom, dlatego do wszystkiego podchodzimy w odpowiedniej kolejności.

- W tym roku celem będzie zdobycie jak największego doświadczenia poprzez meldowanie się na mecie każdej imprezy - kontynuował. - To prawda, że moje jedyne obycie z mistrzostwami Europy to runda w Polsce w sezonie 2021 (Peugeot 208 Rally4), ale z bardzo dobrym wynikiem. Mam świetne wspomnienia z tego wydarzenia.

- W sezonie 2023 czeka na nas wiele do odkrycia, podobnie, jak w przypadku zespołu. Dlatego podejdziemy do rajdów z dużą pokorą - zaznaczył.

23-latek, który na co dzień pracuje w rodzinnej firmie budowlanej, ma nadzieję, że niedawne, udane występy zaprocentują w tegorocznych startach.

- Za mną niesamowity sezon, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci - podkreślił. - Wierzę, że na wszystkie zwycięstwa złożyła się konsekwentna praca zespołu, odpowiednie przygotowania do każdych zawodów bez zaniedbywania jakichkolwiek rzeczy. To pakiet, który zastosujemy również w ERC.

W ubiegłym roku pilotowała go głównie Lucie Baud. Teraz na prawym zasiądzie Jules Escartefigue.

- Jules będzie mi towarzyszył przez kilka następnych lat - wyjaśnił Franceschi. - Jest utalentowany i pełen motywacji. Jesteśmy w tym samym wieku i mamy identyczne pragnienie dążenia do celu. Nie ma wątpliwości, że nasza współpraca będzie układała się bardzo dobrze.

Francuz podejmie się także roli ambasadora firmy Michelin.

- Oczywiście chciałbym podziękować Michelin za zaangażowanie w ten program, lokalnym partnerom z mojej miejscowości, którzy wspierają nas w tej wielkiej przygodzie i oczywiście zespołowi AMD Motorsport za to, że wierzy we mnie i zawsze wszystko odpowiednio przygotowuje - podsumował.

Jego starszy brat Jean-Baptiste zdobył tytuły w Junior ERC i ERC3 w 2021 roku.

Czytaj również: Sesks kolejnym pretendentem

Video: Testy przed Rally Serras de Fafe 2023 - Efren Llarena

Galeria zdjęć: Testy Toyoty GR Yaris Rally2

Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 1 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 2 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 3 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 4 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 5 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 6 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 7 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 8 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 9 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 10 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 11 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 12 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 13 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 14 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 15 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 16 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 17 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 18 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 19 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 20 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 21 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 22 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 23 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Juho Hanninen, Toyota GR Yaris Rally2 24 / 24 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso