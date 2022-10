Po wyrzuceniu przez FIA Rajdu Węgier z kalendarza, promotor mistrzostw Europy szukał lokalizacji dla ósmej, finałowej rundy. Przez długi czas negocjowano m.in. z organizatorami z Cypru i Rumunii, ale ostatecznie nie doszło do porozumienia.

WRC Promoter - od tego sezonu zarządzający także FIA ERC - postanowił przy okazji Rajdu Katalonii połączyć oba cykle. Stawka mistrzostw Europy przejedzie niecałe dwa z trzech zaplanowanych etapów - w sumie czternaście odcinków specjalnych.

Większość tegorocznych tytułów już rozdano. Znamy mistrzów w klasyfikacji generalnej oraz triumfatorów ERC3, ERC4 Junior, Clio Trophy i Michelin Talent Factory. Do rozstrzygnięcia pozostały losy kategorii ERC Open oraz ERC4. Wszystko to sprawiło, że do rywalizacji na asfaltach wybrzeża Costa Daurada przystąpić ma tylko 21 załóg.

Najwyżej (numer 101) ustawiono Efrena Llarenę i Sarę Fernandez, którzy przed własną publicznością będą chcieli cieszyć się z tytułu. Za mistrzowskim duetem widnieją na liście: Yoan Bonato i Benjamin Boulloud, Alberto Battistolli i Simone Scattolin oraz Javier Pardo i Adrian Perez. Piątkę zamykają Martin Laszlo i David Berendi. Bez priorytetu pojadą Xavier Pons i Alex Haro.

Wewnętrzny bój o triumf w ERC Open będzie udziałem załóg Suzuki Iberica: Joana Vinyesa i Jordiego Mercadera oraz Alberto Monarriego i Borji Odriozoli. Dziesięć duetów powalczy w ERC 4. Mistrzowie wśród juniorów: Laurent Pellier i Marine Pelamourgues będą chcieli zdobyć podwójną koronę. Na razie wyżej w tabeli są Oscar Palomo oraz Andrea Mabellini i Virginia Lenzi.

Rajd Katalonii odbędzie się w dniach 20-23 października. Poza finałem sezonu FIA ERC, stanowić będzie dwunastą - przedostatnią - rundę WRC 2022.

Lista zgłoszeń - runda ERC

