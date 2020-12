Załoga Skody Fabii Rally2 evo najlepiej dobrała opony na mokre warunki panujące podczas czterech pierwszych odcinków specjalnych piątej rundy FIA ERC. Ivan Ares i David Vazquez tracą do rodaków 9,7s.

- Wybraliśmy najlepsze opony i jesteśmy zadowoleni - powiedział Solans. - Jeszcze nie mamy planu na popołudnie.

Na trzecie miejsce awansowali Adrien Fourmaux i Renauld Jamoul (+27,4s).

Kolejne pozycje w ERC zajmują: Lemes/Penate (+28,5s), Griebel/Winklhofer (+33,8s), Cais/Zakova (+35,1s), Monzon/Deniz (+39,4s), Bonato/Boulloud (+48,5s), Łukjaniuk/Arnautov (+56,4s), Suares/Iglesias (+1:07.6).

- Nie jest najlepiej, ale generalnie jestem zadowolony - mówił Łukjaniuk.

- Jest ciężko, rano było bardzo ślisko. Założyliśmy różne opony na krzyż. To działało podczas hamowania, ale w zakrętach nie dało się jechać - komentował Solberg, który wypadł z czołowej dziesiątki (+1:14.3).

Craig Breen i Paul Nagle zajmują jedenaste miejsce w rajdzie (+1:35.0). Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger spadli na dwudziestą pozycję (+1:44.2).

- Było jak na lodzie - mówił Mikkelsen. - Jechałem na slickach, na średniej mieszance. Nic nie byłem w stanie zrobić. Miałem ogromną podsterowność.

W slicki była też wyposażona Skoda Fabia Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka (+2:08.1). Załoga Orlen Team zajmuje szóste miejsce w ERC1 Junior, w kategorii, w której liderem jest Adrien Fourmaux.

- Jazda na slickach w deszczowych warunkach była bardzo wymagająca - powiedział Marczyk. - To był bardzo zły wybór opon. Padał mocny deszcz, była też mgła.

Dariusz Poloński i Łukasz Sitek prowadzą w ERC2.

- Było zdradliwie, ale fajnie ślizgaliśmy się na slickach - powiedział Poloński.

- To była moja pierwsza w życiu pętla w ERC i jest super - mówił Łukasz Lewandowski. - Jechaliśmy od zakrętu, do zakrętu w dużym deszczu. Nie mam hamulca ręcznego i musiałem dwa razy cofać. Mimo to, nadal mi się podoba.

Lewandowski pilotowany przez Piotra Białowąsa jest sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w ERC3.