Hiszpan, borykający się z kłopotami budżetowymi, traci do lidera mistrzostw Efrena Llareny 24 punkty przed piątą rundą serii.

Solans wygrał w tym sezonie dwa rajdy, ale ma też na swoim koncie dwa zerowe dorobki - po wycofaniu się z poprzedniej rundy w Polsce z powodu uszkodzenia zawieszenia w Hyundaiu i20 N Rally2 oraz po nieobecności w Rajdzie Azorów na początku kampanii.

Do końca mistrzostw jeszcze daleko, ale ponieważ do końcowej klasyfikacji liczy się siedem najlepszych wyników z ośmiu możliwych startów, 30-latek nie może sobie pozwolić na kolejne wpadki.

- To bardzo ważne, aby osiągnąć tutaj dobry wynik - przyznał Solans w kontekście rajdu na Łotwie, w którym ponownie wystartuje za kierownicą Hyundaia, jadąc w barwach Kowax 2Brally Racing.

- Wszyscy wiedzą, że mieliśmy dobre wyniki w imprezach, w których startowaliśmy, z wyjątkiem Polski, gdzie musieliśmy się wycofać - kontynuował. - Ważne jest dla nas zdobycie dużej liczby punktów, które dadzą nam większe szanse na mistrzostwo.

- To jeszcze nie koniec, ale nie prowadzimy i potrzebujemy niezłego wyniku, który zapewni nam siłę do dalszego działania - podkreślił.

- Na Łotwę jedziemy po to, by zdobyć jak najwięcej punktów. Niezależnie od tego, czy będzie to zwycięstwo, czy podium, myślimy tylko o tym, aby odebrać punkty Efrenowi i krok po kroku zbliżać się do niego - dodał.

Szybkie szutrowe odcinki na zachodzie Łotwy przyciągnęły wielu kierowców z najwyższej półki, którzy mają nadzieję na zwycięstwo.

Hayden Paddon, również zasiadający w Hyundaiu, traktuje tę imprezę jako rozgrzewkę przed Rajdem Estonii, który odbędzie się w przyszłym miesiącu, podczas gdy lokalny faworyt, Martins Sesks, przesiadł się do Fabii Rally2 po serii zwycięstw w ERC Open w Fabii Rally2-Kit.

Razem z Sesksem i Llareną w zespole MRF wystawiającym Skody jest Javier Pardo. Aktualny lider mistrzostw Polski Tom Kristensson wraca za kierownicę Hyundaia i20 R5 stajni Kowax 2Brally Racing. W Fabii zasiądzie także Simon Wagner, który w drugiej rundzie sezonu gościł na podium

Yoann Bonato powraca do akcji w Citroenie C3 Rally2. Fabiami będą też dysponowali Simone Tempestini i Vaidotas Zala.

Na uwagę zasługują również Ken Torn i Luke Anear w Fordach Fiesta Rally2 oraz Mikko Heikkila w Skodzie.