Mistrz JWRC i WRC 3 z 2017 roku w sezonie 2020 za kierownicą Skody Fabii R5 sięgnął po tytuł w szutrowych mistrzostwach Hiszpanii. W Rally Islas Canarias zamykającym FIA ERC 2020 należał do głównych bohaterów, do momentu złapania dwóch kapci na jednym oesie, co z kolei przeszkodziło mu w sięgnięciu po końcowy sukces w Supercampeonato.

W tym roku w mistrzostwach Starego Kontynentu planuje zaliczyć pełny program startów. Ponownie wsiądzie do Skody Fabii Rally2 evo, a pilotem pozostanie Marc Marti.

- Jesteśmy bliscy potwierdzenia naszego udziału w ERC - poinformował Solans. - Jeśli dodamy do tego świetną reklamę, jaką zapewnia promotor mistrzostw - Eurosport, tworzy to wspaniałą platformę dla każdej marki i sponsora, którzy wezmą w tym udział.

- Zamierzam zaliczyć pełne mistrzostwa i walczyć o tytuł - podkreślił - Obsługą techniczną auta zajmie się Calm Competición, wsiądę do Skody Fabii Rally2 evo przy wsparciu tej marki, jak również lidera na rynku opon, jakim jest Michelin. To będzie prawdziwa przyjemność, że Marc Marti znów zasiądzie u mojego boku.

Solans w latach 2018-2019 rywalizował również w kategorii WRC 2. W 2018 startując Fiestą R5 został sklasyfikowany na dwunastym miejscu. W 2019 roku zaliczył w mistrzostwach świata tylko trzy starty, dwa w Fieście R5 i jeden w Polo R5.