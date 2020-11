Solberg i węgierska Skoda

Przed Solbergiem czwarty start w tegorocznym sezonie FIA ERC. Pilotowany przez Aarona Johnstona, 19-latek zajął trzecie miejsce w Rally di Roma Capitale i wygrał w Lipawie. Podczas Rally Fafe Montelongo zawiódł Volkswagen Polo R5.

Na Węgrzech Solberg po raz pierwszy wykorzysta Skodę w mistrzostwach Europy. Będzie to również jego debiutancki występ w aucie czeskiej marki na asfalcie. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa fabryczna ekipa wspierająca młodego kierowcę miałaby problem z dotarciem do Nyíregyházy, więc Fabię R5 evo podstawi „miejscowy” Eurosol, w przeszłości współpracujący z Grzegorzem Grzybem, a obecnie z Adrianem Chwietczukiem.

- Miło będzie wystąpić Skodą na Węgrzech - powiedział Solberg. - Pierwszy raz pojadę nią po asfalcie. Jak dotąd przejechałem jedynie dwa rajdy po tej nawierzchni. Ważne jest, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Wciąż muszę się wiele nauczyć i z niecierpliwością czekam na lekcje podczas Rajdu Węgier.

- To moja pierwsza wizyta na tym rajdzie. Spędziłem wiele czasu przeglądając Internet w poszukiwaniu onboardów z tych odcinków. Kilka znalazłem i wygląda to naprawdę interesująco.

- Z drugiej strony wydaje się, że drogi są bardzo wymagające. Jestem przekonany, iż niektóre sekcje będą mocno zabłocone. Miejscami na poboczach leżą też kłody. To rajd, podczas którego trzeba być sprytnym i dbać o opony. Niekoniecznie wygra go najszybszy. Musimy jednak naciskać, aby zdobyć doświadczenie. Wszystko może się zdarzyć, dopóki nie ujrzymy mety. Mam dużo zaufania do Eurosol Racing i Skoda Motorsport.

Solberg i Johnston zajmują obecnie drugie miejsce w klasyfikacji sezonu. Strata do liderów: Aleksieja Łukjaniuka i Dmitrija Jeremiejewa wynosi 42 punkty.