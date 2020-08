Solberg liderem na półmetku

Zwycięstwami na odcinkach drugiej pętli - Mundigciems [20,36 km] i Strazde [20,54 km] - podzielili się Solberg i Aleksiej Łukjaniuk, pilotowany przez Dmitrija Jeremiejewa. Duży wypadek zaliczyli ścigający Solberga, Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow.

Po pierwszym dniu na czele znajdują się Solberg i Johnston. Przewaga nad Madsem Østbergiem i Torsteinem Eriksenem [+10,0 s] mogłaby być większa, ale duet w Volkswagenie Polo GTI R5 zaliczył obrót na ostatniej próbie. Podium kompletują Łukjaniuk i Jeremiejew [+16,2 s].

- Straciłem może z 20 sekund. Wpadłem w cały ten kurz za jadącym przed nami i się obróciłem. Nic nie widziałem - mówił rozemocjonowany Solberg na mecie OS4. - Nie jestem do końca zadowolony z odcinka. Mieliśmy pewne problemy i straciliśmy czas - informował Østberg. - Miejscami zerowa widoczność, ale był to niesamowity oes. Przycisnęliśmy. Jazda tym samochodem to przyjemność - komentował zadowolony Łukjaniuk.

Po przejechaniu czterech oesów tuż za podium znajdują się Erik Pietarinen i Antti Linnaketo [+30,6 s]. Jedynie 0,2 s tracą do Finów Craig Breen i Paul Nagle. Koledzy z Team MRF Tyres: Emil Lindholm i Mikael Korhonen kręcili się na ostatnim odcinku dnia i stracili ponad 20 s. Po dniu - szósta pozycja, 37 s za liderem.

W pierwszej dziesiątce mieszczą się również: Grégoire Munster i Louis Louka [+48,7 s], Mikko Heikkilä i Henri Arpiainen [+1.04,8], Raul Jeets i Andrus Toom [+1.50,4 s] oraz Erik Cais i Jindřiška Žáková [+1.54,5].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk przejechali drugą pętlę ze zmiennym szczęściem. Na trzeciej próbie złapali kapcia. Problemy z wymianą koła spowodowały blisko 3-minutową stratę. Czwarty oes przejechali ostrożnie, mieszcząc się w dziesiątce klasyfikacji generalnej. Po dniu strata do Solberga wynosi 3.51,1. W ERC1 Junior 24-latek spadł na ósmą pozycję.

- Byliśmy zadowoleni ze swojej jazdy podczas pierwszej pętli, jednak trzeci odcinek wszystko zmienił. Złapaliśmy kapcia i teraz nie mieliśmy zapasu. Odcinek był trudny i mówiąc szczerze nie cisnęliśmy. Pomyślimy o taktyce na jutro - opowiedział Marczyk.

Dodatkowe punkty za pierwszy dzień rajdu w klasyfikacji ERC otrzymują: Solberg, Łukjaniuk, Pietarinen, Breen i Lindholm.

W ERC1 Junior na czele jest Solberg przed Lindholmem, Munsterem, Erikiem Caisem, Callumem Devinem i debiutującym na szutrze w aucie R5 Efrénem Llareną. Marczyk do poprzedzającego go Dominika Dinkela traci 46,7 s.

Tibor Érdi i Szabolcs Kovács przez cały dzień dominują w ERC2. Dariusz Poloński i Łukasz Sitek po drugim czasie na OS3, na kolejnej próbie wypadli z trasy.

ERC3 Junior i ERC3 to całodniowa walka trzech załóg, które wyraźnie odjechały reszcie stawki. Po czwartej próbie na czoło wysunęli się reprezentanci gospodarzy: Mārtiņš Sesks i Renārs Francis. Jedynie 0,3 s tracą do łotewskiego duetu Ken Torn i Kauri Pannas. 12,2 s za liderami dzień zakończyli Dennis Rådström i Johan Johansson.

Pierwszy niedzielny odcinek rusza o godzinie 9 czasu polskiego.