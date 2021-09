Wieści przynosi dziennik AS. Zespół MRF Tyres - od początku minionego sezonu angażujący się w mistrzostwach Europy - współpracuje z Hyundaiem. Do niedawna jego barw bronili Craig Breen i Paul Nagle. Przed Rajdem Barum doszło jednak do rozstania i jednorazowy start zaliczyli Jari Huttunen i Mikko Lukka.

Jeśli informacje hiszpańskich dziennikarzy się potwierdzą, przed Sordo - który właśnie rozpoczyna współpracę z Carrerą - bardzo intensywne tygodnie.

Już za trzy dni załoga stanie na starcie Rajdu Akropolu. W Grecji Hiszpanie pojadą Hyundaiem i20 Coupe WRC. Kilka dni później Sordo i Carrera przeniosą się na atlantycką wyspę Sao Miguel, by wziąć udział w Rajdzie Azorów. Duet pojedzie i20 R5 wraz z Team MRF Tyres. Następny występ w tych barwach zaliczą po kolejnych dwóch tygodniach podczas Rally Serras Fafe e Felgueiras - szóstej odsłonie walki o prymat na Starym Kontynencie - wykorzystującym częściowo trasy portugalskiej rundy WRC.

W majowym Rajdzie Portugalii, Sordo - pilotowany wtedy przez Borja Rozadę - uplasował się na drugiej pozycji.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images