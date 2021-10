Reprezentanci Team MRF Tyres pokonali Andreasa Mikkelsena i Elliotta Edmondsona o 0,8s.

- Niestety wcześniej zaliczyliśmy tylko jeden przejazd treningowy. To wymagający odcinek specjalny, ale poszło ok - powiedział Dani Sordo.

- Mamy tu fajne oesy. Zapowiada się ciekawy weekend - powiedział Mikkelsen.

Trójkę na próbie liczącej 3,25 km skompletowali Efren Llarena i Marc Marti (+0,87s.).

Aleksiej Łukjaniuk i Aleksiej Arnautow mieli czwarty czas (+0,9s).

- To jest dla nas kompletnie nowa nawierzchnia - stwierdził Łukjaniuk. - Wygląda na to, że będziemy potrzebowali trochę czasu, aby się do niej zaadoptować. W każdym razie rezultat nie był zły.

Najszybsi w przejazdach treningowych - Umberto Scandola i Danilo Fappani zajęli piąte miejsce (+1,3s).

- Poszło dobrze, choć czasami może przycisnąłem zbyt mocno - raportował Mikołaj Marczyk (+1,7s). - Dałem z siebie wszystko.

Tuż za Marczykiem i Gospodarczykiem (+0,1s) zostali sklasyfikowani Norbert Herczig i Ramon Ferencz.

- Samochód jest w porządku - meldował Armindo Araujo pilotowany przez Luisa Ramalho (+1,879s). - Miałem dobre wyczucie, poprawiamy się krok po kroku.

Dziesiątkę zamknęli: Simone Tempestini/Sergiu Itu (+2,04s),Efren Llarena/Sara Fernandez (+2,2s).