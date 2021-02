Subaru Historic Rally Team w FIA ERC

Nową bronią w stajni Subaru Historic Rally Team został model Subaru Imprezy N14, przejęty z zespołu Subaru Poland Rally Team, który po kilkunastu latach sukcesów na arenie polskiej i międzynarodowej, zakończył działalność wraz z końcem sezonu 2019. To właśnie za kierownicą modelu N14 Wojciech Chuchała pilotowany przez Daniela Dymurskiego, wraz z zespołem SPRT sięgał po najwyższe laury w ERC2 w sezonie 2016. Sukces ten postarają się powtórzyć Michał i Jacek Pryczek, jednak dopiero w przyszłym roku.

Sezon 2021 zostanie poświęcony na jak najlepsze zapoznanie się z nową rajdówką, oraz zebranie wiedzy na temat cyklu Mistrzostw Europy. Zespół planuje dużą ilość testów, oraz dwa kontrolne starty w ERC2 – czerwcowym Rajdzie Polski i jednym, wybranym, asfaltowym rajdzie pod koniec sezonu. Pomocą mają służyć również byli zawodnicy Subaru Poland Rally Team, zarówno w kwestii znajomości samochodu, jak i cyklu Mistrzostw Europy.

- Po czterech latach spędzonych z „Babcią”, oddajemy stery nowej załodze - powiedział Michał Pryczek. - Nie chcemy stać w miejscu i kolejny sezon walczyć w tej samej klasie, na tych samych odcinkach. Mamy ambicje i cele, aby w kolejnym sezonie wystartować w pełnym cyklu ERC2, oczywiście za kierownicą Subaru Imprezy. Ten rok poświęcamy na przygotowania, skupimy się przede wszystkim na dużej ilości testów, aby poznać nowy samochód i zdobyć wiedzę, również o Mistrzostwach Europy. Chcemy nawiązać bliższe relacje z zawodnikami, którzy mają już przetarte ścieżki w tym cyklu, aby skorzystać z ich doświadczeń i spostrzeżeń. Na pewno będziemy dokładnie oglądać on-boardy, aby w ten sposób poznać trasy i ich charakterystykę, pojawimy się także na niektórych rajdach w roli „obserwatorów”, aby zobaczyć jak ERC wygląda od kuchni.

- Stawiamy w tym roku przede wszystkim na zdobycie jak największej ilości wiedzy i materiałów na temat nowego samochodu i ERC, ale to nie oznacza, że robimy sobie rok przerwy od samej jazdy. Planujemy dwa starty – oczywiście nasz szutrowy Rajd Polski, a do tego któryś z rajdów asfaltowych pod koniec sezonu. Te starty zaplanowane są po to, aby zobaczyć ile jeszcze pracy musimy wykonać, aby efekty w przyszłym roku były jak najlepsze. Z nowym samochodem póki co miałem styczność tylko wirtualnie.