Szutrowa rozgrzewka przed rundą WRC

Georg Linnamae wystartuje w przyszłym miesiącu w Rally Serras de Fafe.

Pilotowany przez Jamesa Morgana, Linnamae odniósł trzy zwycięstwa oesowe i był drugi w klasyfikacji generalnej przez większość tej portugalskiej rundy ERC w marcu ubiegłego roku. Jednak przebita opona w końcówce zawodów sprawiła, że ostatecznie uplasował się na trzeciej lokacie.

Potwierdził plan powrotu na szutrową trasę w północnej Portugalii, tym razem jednak będzie uzbrojony w Hyundaia i20 N Rally2, obsługiwanego przez estoński zespół RedGrey Team.

- Głównym celem jest przygotowanie się do Rajdu Portugalii. Być może zaliczymy oprócz tego wydarzenia jeszcze jedną lub dwie imprezy ERC, ale właśnie w ramach rozgrzewki przed kolejnymi występami w mistrzostwach świata - powiedział Linnamae w nawiązaniu do programu w WRC 2. - Oesy Fafe są dość podobne, a niektóre nawet te same, więc jest to dobra okazja, aby wypracować kilka ustawień na Portugalską odsłonę WRC.

Mimo konkurencyjnego występu w poprzedniej edycji tych zawodów, tonuje oczekiwania co do rezultatu w inauguracji tegorocznych mistrzostw Starego Kontynentu.

- Muszę pamiętać, że mam nowy samochód, którym jeszcze nie miałem okazji do prawdziwej jazdy po szutrze - powiedział. - To także nasz pierwszy rok z nowym zespołem i wciąż poznajemy się, więc nie nakładamy na siebie zbyt dużej presji, aby uzyskać bardzo dobry wynik. Oczywiście jeśli warunki będą odpowiednie, chciałbym walczyć o zwycięstwo.

- ERC to mocna seria i ciekawie porównać się uczestnikom mistrzostw świata z jej zawodnikami i na odwrót. Wyzwaniem z pewnością będzie próba pokonania Breena. Jeśli to się uda, będę bardzo zadowolony, ale nie robię sobie zbyt dużych nadziei - zaznaczył.

O swoim nadchodzącym występie w Fafe, Breen, który pojedzie Hyundaiem i20 N Rally2 dla Team Hyundai Portugal, powiedział: - To coś, na co naprawdę czekam. Zespół jest fajny, mam w nim wielu dobrych znajomych. Chcemy cieszyć się tym rajdem.

Video: Gus Greensmith - Skoda Fabia RS Rally2 - Testy w Portugalii

Galeria zdjęć: Rallijs Sarma 2023

