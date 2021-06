26 letni Simone Tempestini wsiada do Skody Fabii Rally2 evo i będzie rywalizował w ramach ERC-MICHELIN Talent Factory w sezonie 2021. Na prawym fotelu zasiądzie Sergiu Itu. Jeśli chodzi o nadchodzący ORLEN 77. Rajd Polski, zapowiadają walkę o czołową piątkę w klasyfikacji generalnej.

W składzie zespołu znalazł się również 22-letni Norbert Maior. Podczas ORLEN 77. Rajdu Polski powalczy w ERC3 Junior za kierownica Peugeota 208 Rally4, pilotowany przez siostrę - Francescę Maior. Pracują obecnie nad możliwością zaliczenia pełnego sezonu 2021.

- Polska jest jednym z moich ulubionych rajdów. Startowałem tutaj czterokrotnie w ramach rundy Rajdowych Mistrzostw Świata i raz w ERC - powiedział Tempestini. - Dwa razy triumfowałem tu w JWRC i naprawdę lubię tę imprezę.

- Bierzemy udział w ERC-MICHELIN Talent Factory z zamiarem walki na czele - dodał. - Ponadto naszym celem jest finisz w czołowej piątce klasyfikacji generalnej, choć oczywiście wiemy, że nie będzie to łatwe zadanie.

Dla Maiora możliwość powrotu do akcji w ERC3 Junior po imponującym debiucie w Rajdzie Węgier w zeszłym sezonie stanowi ekscytującą perspektywę.

- Zacznę od stwierdzenia, że bardzo cieszę się iż mam szansę wystartować w Polsce - powiedział Maior. - Naszym celem jest zdobycie jak największego doświadczenia. Nie dążymy do konkretnego wyniku. To będzie nasz pierwszy raz na szutrze w tym samochodzie. To w każdym razie moja ulubiona nawierzchnia i mam nadzieję, że ten rajd nam się spodoba.

- Rozpoczynamy sezon od Rajdu Polski i mamy nadzieję, że będziemy rywalizowali również w innych rundach ERC Junior - dodał. - Nie jest pewne, czy zaliczamy cały sezon, ale robimy wszystko co w naszej mocy, aby mieć niezbędne wsparcie pod tym kątem.

Polecane video: