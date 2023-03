W walce o skompletowanie czołowej dziesiątki w imprezie rozgrywanej w północnej Portugalii niespełna dwa tygodnie temu, Simone Tempestini, siedmiokrotny mistrz Rumunii, przystąpił do finałowego Power Stage 1,2s przed Tomem Kristenssonem

Jednak uszkodzenie przedniej, prawej opony na ostatnich kilometrach rywalizacji zepchnęło go na jedenaste miejsce w końcowych rezultatach Rajdu Fafe.

- Nie wiem dokładnie co się stało, jasne jest tylko, że uderzyliśmy w duży kamień wyciągnięty na linię jazdy - powiedział Tempestini. - Może też to ja popełniłem błąd. W każdym razie przebiliśmy oponę i to dlatego musiałem tak wolno jechać przez ostatnie kilka kilometrów. Uszkodziliśmy też zderzak, ale generalnie jestem zadowolony, że dotarliśmy do mety.

Czwarty w ERC 2022, Tempestini planuje kolejną rozszerzoną kampanię w mistrzostwach Starego Kontynentu, ale wskazał, że udział w Rajdzie Fafe nie był początkowo w jego programie.

- Miejscami mieliśmy dobre tempo, ale kiedy rajd jest tak wymagający, z tyloma dobrymi kierowcami w stawce, to obowiązkowo jeśli chcesz być w czołówce, musisz cisnąć naprawdę mocno i podejmować ryzyko - przekazał 28-latek, którego pilotował Sergiu Itu. - W każdym razie jesteśmy zadowoleni z występu w Portugalii. Nie był planowany, więc celem było dotarcie do mety i nie robienie głupich rzeczy.

Oceniając jeszcze swój niedawny występ, przekazał: - Nasza pozycja startowa nie okazała się najlepsza. Ciężko było z odczytaniem poziomu przyczepności, ale jesteśmy usatysfakcjonowani zaprezentowanym tempem. Poprawiamy się i cieszyliśmy się jazdą w tej imprezie.

Video: South Belgian Rally 2023

Galeria zdjęć: Rallye National de Haute-Provence 2023

Rallye National de Haute-Provence 1 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 2 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 3 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 4 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 5 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 6 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 7 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 8 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 9 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 10 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 11 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 12 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 13 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 14 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 15 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 16 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 17 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 18 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 19 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 20 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 21 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 22 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 23 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 24 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 25 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 26 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 27 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 28 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 29 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 30 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 31 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 32 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 33 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 34 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 35 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 36 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 37 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 38 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 39 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 40 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 41 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 42 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 43 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 44 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 45 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 46 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 47 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 48 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 49 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 50 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 51 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 52 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 53 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 54 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 55 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 56 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso Rallye National de Haute-Provence 57 / 57 Autor zdjęcia: Julien Perez Alonso