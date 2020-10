Toksport wystawi Clio Rally5

Rally5 stanowi podstawę nowej piramidy w rajdach samochodowych. Klasa przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych, początkujących kierowców, niedysponujących wielkimi budżetami.

W klasie są obecnie dostępne dwa auta: Ford Fiesta oraz Renault Clio. Dziecko francuskiego producenta zaprezentowano jesienią minionego roku. W trakcie trwania Rajdu Monte Carlo Clio Rally5 jechało jak „zerówka” z Florianem Bernardim za kierownicą. Pomimo zakłóceń spowodowanych pandemią koronawirusa, m.in. we Francji, Hiszpanii i Meksyku udało się powołać do życia markowe puchary z użyciem nowego samochodu.

Podczas Rajdu Węgier, czwartej rundy mistrzostw Europy, dwa Renault Clio Rally5 wystawi Toksport. O punkty w ERC3 Junior powalczą Ola Nore jr i Veronica Engan oraz Rachele Somaschini i Giulia Zanchetta. Plany zakładają udział również w dwóch pozostałych rundach sezonu: Rajdzie Wysp Kanaryjskich oraz Spa Rally.

Renault Sport szykuje ponadto Clio Rally4, które we współpracy z Toksportem ma w przyszłym sezonie stanąć do walki o zwycięstwa w juniorskiej kategorii dla kierowców do lat 27.