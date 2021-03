Torn związany jest z M-Sportem od 2018 roku. Estończyk spędził rok w JWRC, kończąc rywalizację na piątej pozycji. Następnie przeniósł się do europejskiego czempionatu i przez dwa sezony walczył w ERC3 Junior. W 2020 roku wspólnie z Kauri Pannasem wywalczył tytuł.

27-latek już w styczniu zapowiedział, że kolejny rok spędzi w FIA ERC. Spośród przysługujących mistrzowi nagród: dwa występy w aucie Rally2 lub sześć w Rally3, wskazał na tę drugą, czyli pełny program w ERC Junior.

Wczoraj ogłoszono jednak, że Torn wystąpi we wszystkich rundach mistrzostw Europy, również tych niezaliczanych do juniorskiego cyklu. Wieści przekazał Maciej Woda, szef M-Sport Poland, w programie The Stage, prowadzonym przez reporterów radia rajdowego.

- Poszerzyliśmy jego nagrodę do ośmiu rajdów, więc Ken pojawi się w pełnym sezonie ERC - powiedział Woda. - Zaczniemy od Rajdu Azorów.

- Byłem rozczarowany, gdy okazało się, że „Azory” będą przełożone, ponieważ nie mogłem doczekać się tego marcowego występu. Jestem jednak cierpliwy i wierzę, że [Ken] spisze się tam świetnie w maju.

Rajd Azorów odbędzie się w dniach 6-8 maja.

M-Sport chce sprawdzić osiągi Fiesty Rally3 również na nawierzchni asfaltowej. Podczas tej samej rozmowy Woda ujawnił, że w 68. Rallye Sanremo weźmie udział Tom Kristensson - aktualny mistrz JWRC. Szwed przy okazji potrenuje przed Rajdem Chorwacji, pierwszym odcinkiem przygody w WRC 2.