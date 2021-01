Torn, mistrz ERC3 Junior 2020, za wywalczenie tytułu, otrzymał w nagrodę od Eurosport Events możliwość zaliczenia dwóch startów w tegorocznych Rajdowych Mistrzostwach Europy w samochodzie Rally2. Drugą opcją był pełny program w ERC Junior za kierownicą nowego Forda Fiesty Rally3.

Estończyk postawił na starty w samochodzie zbudowanym przez M-Sport Poland.

- To dla mnie świetna okazja, aby przesiąść się do auta z napędem na cztery koła, co chcą uczynić wszyscy młodzi kierowcy rajdowi - powiedział Torn. - Początkowa nagroda od Eurosport Events, czyli starty w aucie Rally2, była niesamowita, ale muszę zaliczyć jak najwięcej zawodów, w celu budowania doświadczenia w 4WD.

- Niestety nie mam budżetu, który pozwoliłby mi na wystartowanie w większej ilości rajdów w klasie Rally2 - dodał. - Za to mam szansę na udział w sześciu rundach bardzo konkurencyjnych mistrzostw, w nowej kategorii Rally3. Nie mogłem tego odpuścić. Jestem bardzo podekscytowany nowym sezonem i bardzo dziękuję Eurosport Events, Pirelli i oczywiście M-Sport Poland.

Zamiana nagród była możliwa dzięki bardziej przystępnym kosztom startów w nowej klasie Rally3, którą FIA opracowała jako łatwiej dostępny poziom dla kierowców, którzy chcą zdobyć doświadczenie w samochodach z napędem na cztery koła.

Pierwszym rajdem zaliczanym do ERC Junior będzie Rally Islas Canarias w dniach 6-8 maja.