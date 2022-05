Już sam start na Gran Canarii był dla mistrza JWRC z 2017 roku nie lada wyzwaniem. Solans wraz z Markiem Martim wygrali marcową inaugurację FIA ERC - Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas, ale z powodów finansowych odpuścili wyprawę na Azory.

Występ na Kanarach wsparli również lokalni sponsorzy, a Solans i Marti odwdzięczyli się zwycięstwem, choć nie przyszło im ono łatwo. Załoga Volkswagena Polo GTi R5 objęła prowadzenie po dziewiątym odcinku, gdy z rajdu po pechowym kapciu wycofali się sensacyjnie prowadzący Luis Monzon i Jose Deniz. Przewaga nad kolejnymi rywalami wynosiła jednak około 10 sekund.

- To było duże rozczarowanie dla Luisa, ale czasem chodzi po prostu o szczęście - przyznał Solans w rozmowie z oficjalnym serwisem FIA ERC. - Naprawdę cisnęliśmy, by go dogonić, ale nawet po jego wycofaniu nie mogliśmy być zrelaksowani.

- Dziesięć sekund to nic. Naciskaliśmy jak diabli i jesteśmy naprawdę dumni z rytmu, jaki mieliśmy w ten weekend. Dokonaliśmy wielu zmian w samochodzie i za każdym razem spisywał się on lepiej.

Początek rajdu nie zapowiadał sukcesu, ponieważ Solans i Marti mieli sporo zastrzeżeń do tego, jak zachowuje się samochód.

- Nie mieliśmy ani czasu, ani pieniędzy, by odbyć właściwe testy, więc zmienialiśmy i poprawialiśmy rzeczy w trakcie rajdu. Nadal nie wszystko było dopracowane na 100 procent.

- W długich zakrętach, których było bardzo dużo, nie mogliśmy utrzymać prędkości. Być może chodziło o dyfry lub amortyzatory. Gdy rajd się rozpoczął, nie mieliśmy już jak ich zmienić, więc pracą nad nadwoziem próbowaliśmy trochę ukryć ten problem.

Pytany o dalsze plany, Solans z nadzieją spogląda na czerwcowy Orlen 78. Rajd Polski.

- Chciałbym podziękować zespołowi i sponsorom. Wykonali bardzo dobrą pracę, a opony Pirelli spisywały się świetnie.

- Sądzę, że to zwycięstwo może pomóc. Gdy chcesz rywalizować w mistrzostwach, fakt, iż jesteś w walce o wygrane to dobry sposób na zbieranie budżetu. Chcę pojechać w Polsce, ale zobaczymy czy uda nam się znaleźć wsparcie.

Solans jest obecnie drugi w tabeli kierowców. Do prowadzącego Efrena Llareny traci pięć punktów.

