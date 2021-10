W miniony weekend włoski duet zakończył rywalizację w siódmej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy już po pierwszej pętli sobotniego etapu.

Załoga Hyundai Rally Team Italia przebiła jedną oponę na trzecim odcinku specjalnym, a następnie dwie tylne na czwartym oesie.

- Bardzo mi przykro z powodu wczesnego odpadnięcia - powiedział Scandola. - Mieliśmy duże oczekiwania związane z tym rajdem, do tego warunki były dobre.

- Popełniłem mały błąd dotykając ogranicznik cięcia na szybkiej sekcji, przez co uszkodziłem przednią oponę - kontynuował. - Natomiast nie wiem, co wydarzyło się na kolejnym oesie, ale w tym samym czasie doszło do przebicia dwóch opon. Z dużą stratą dojechaliśmy do mety odcinka, a potem podążaliśmy tak do serwisu.

Zgodnie z przepisami wszystkie koła muszą swobodnie obracać się podczas jazdy dojazdówką. W tym przypadku jednak tak nie było. W zaistniałych okolicznościach sędziowie wykluczyli załogę, stosując artykuł nr 34.1.5 Regulaminu Sportowego Mistrzostw Europy. Zawodnicy nie mieli w tej sytuacji możliwości powrotu do rywalizacji podczas drugiego etapu.

- Jadąc powoli dojazdówką, zatrzymaliśmy się kilka razy, aby jakoś skręcić to co pozostało na kołach na tylnej osi. Niestety jedna opona została całkowicie zniszczona na kilku ostatnich kilometrach i ostatecznie zostaliśmy wykluczeni - dodał.

W mistrzostwach Europy pozostała już tylko jedna runda. Rajd Wysp Kanaryjskich odbędzie się w dniach 18-21 listopada. Natomiast wcześniej, podczas Rally Liburna Terra (5-6 listopada), Scandola i Fappani postarają się o przypieczętowanie tytułu szutrowych mistrzów Włoch.

