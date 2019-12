Turan dowiedział się o zwycięstwie przez telefon

Gdy Węgier przejechał ostatni odcinek, na trasie nadal byli Chris Ingram i Aleksiej Łukjaniuk, którzy walczyli o tytuł mistrza Europy. Obaj kierowcy dotarli na metę próby z przebitymi oponami, co sprawiło, że Turan znalazł się na czele klasyfikacji generalnej na koniec rajdu.

- Byłem w drodze do serwisu, gdy zespół zadzwonił do mnie i poinformował, że nie jestem na trzecim, a na pierwszym miejscu. Nie mogłem w to uwierzyć. Zrozumienie tego zajęło mi trochę czasu. Byłem bardzo wzruszony. To było wspaniałe! - mówił Turan.

- Muszę przyznać, że tak naprawdę myślałem o tym, że ostatni oes nie był mi potrzebny. Warunki były ekstremalne i pojawiła się mgła, ale teraz myślę, że był on potrzebny. Ogólnie rajd był fantastyczny. Uwielbiam te oesy, ale deszcz sprawił, że było nieco gorzej. Teraz jednak wszystko jest idealne. Jesteśmy jedną z nielicznych załóg, która nie przebijała kół, nawet gdy warunki były bardzo ciężkie. Nie mogłem mieć nadziei na taki wynik, więc to niewiarygodne - dodał.