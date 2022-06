Udane testy przed Rajdem Polski

Nil Solans dobrze wykorzystał ten ważny dla jego aspiracji dzień. Nie mając doświadczenia z południowokoreańskim samochodem na szutrowych trasach, poświęcił każdy przejazd na dopracowanie ustawień auta. Katalończyk zapoznał się także ze sposobem pracy nowego dla niego zespołu.

Najstarszy z Solanów określił ten dzień jako „dość owocny”, jeśli chodzi o wszystko, czego się nauczył.

- Po raz pierwszy testowałem ten samochód Rally2 na szutrze. Wcześniej miałem okazję jeździć nim na asfalcie podczas testów na Węgrzech, ale pojawił się problem i nie wzięliśmy udziału w rajdzie. Jest to więc dla nas coś nowego, dosłownie, zwłaszcza na luźnej nawierzchni - powiedział Solans, którego pilotem jest Marc Marti.

Wicelider tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy miał „dobre odczucia” w tym pierwszym kontakcie. Kierowca z Matadepery uważa, że udało się osiągnąć „całkiem poprawne ustawienia na rajd”, co daje mu pewność siebie.

Solans, który do ostatniej chwili nie był pewien startu w Rajdzie Polski, dziękuje „nie tylko zespołowi Kowax, ale także firmie Pirelli, Katalońskiej Federacji Sportów Motorowych, firmie Hyundai i wszystkim sponsorom” za wsparcie, które umożliwiło mu przystąpienie do czwartej rundy FIA ERC. Na dzień dzisiejszy umowa z polską ekipą obejmuje dwa wydarzenia, ale 30-latek ma nadzieję, że „będzie to punkt wyjścia, aby móc wziąć udział w wielu innych rajdach w tym sezonie, w celu wywalczenia tytułu dla Hyundaia”.

Orlen 78. Rajd Polski rusza już jutro. O 10.30 rozpoczną się przejazdy treningowe próby w Baranowie na której od 12:30 zostanie rozegrany odcinek kwalifikacyjny. Godzina 16:30 to wybór pozycji startowych do pierwszego etapu, a o 17:00 w Mikołajkach odbędzie się uroczysta ceremonia startu. Ściganie na OS1 Mikołajki Arena ruszy o 19:00.

