W najważniejszej rajdowej imprezie w naszym kraju Mikkelsen brał udział pięciokrotnie. Po raz pierwszy w 2009 roku. Start zakończył się pechowo. Nie najnowsza Skoda Fabia WRC odmówiła posłuszeństwa, a Mikkelsen i Floene zwolnili piąte miejsce. Trzy występy w Volkswagenie Polo WRC dały dwa drugie miejsca i zwycięstwo - w sezonie 2016 pochodzący z Oslo kierowca wygrał, jadąc z Andersem Jaegerem. Rok później Citroen C3 WRC dowiózł norweski duet na dziewiątej pozycji.

Zgodnie w zapowiedziami Mikkelsen wraz z Olą Floene i ekipą Toksport WRT połączy walkę w WRC 2 z europejskim czempionatem. Rywalizację w FIA ERC 2021 rozpocznie w przyszłym tygodniu 77. Rajd Polski.

- To zawsze był jeden z moich ulubionych rajdów - powiedział Mikkelsen w rozmowie z oficjalnym serwisem FIA ERC. - Profil drogi, prędkość. Choć zalega sporo luźnego szutru, przyczepność jest duża. Tworzą się koleiny i można dość swobodnie opierać się na nich i wrzucać samochód w zakręty.

- Daje to miłe uczucie na szybkich, rytmicznych oesach. Zawsze spisywałem się tutaj dobrze, ponieważ jest szybko i trzeba być w pełni skupionym.

Biorąc pod uwagę historię występów na Mazurach oraz doświadczenie wyniesione z mistrzostw świata, Mikkelsen i Floene z pewnością są głównymi faworytami imprezy.

- W porządku. Kiedy wygrałeś ten rajd, gdy był rundą mistrzostw świata, to naturalne, że stajesz się jednym z kandydatów do zwycięstwa. To miłe, jednak by wygrać w Polsce, trzeba dawać z siebie wszystko od samego początku. Nie ma znaczenia, kto jest faworytem. Ważne są udane kwalifikacje i zdobycie dobrej pozycji na drodze.

- Jest wielu szybkich gości: [Aleksiej] Łukjaniuk, [Craig] Breen, [Nikołaj] Griazin - ci trzej będą szczególnie groźni, więc oczekuję zaciętej walki.

Najbliższe tygodnie będą dla Mikkelsena bardzo intensywne. Po Rajdzie Polski przenosi się on na Łotwę, a po kolejnych dwóch tygodniach do sąsiedniej Estonii. Zrezygnowano z zapowiadanego występu w Safari Rally.

- Przed nami wiele szybkich, szutrowych rajdów i nie mogę się już doczekać - zapowiedział Andreas Mikkelsen.

Andreas Mikkelsen, Ola Floene, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Jaanus Ree