25-letni Veiby ma duże doświadczenie w imprezach międzynarodowych, ale po raz pierwszy zmierzy się z szybki, szutrowymi odcinkami specjalnymi rozpoczynającego się dzisiaj Rajdu Lipawy. Poziom rywali określa jako bardzo wysoki.

- Poziom rywalizacji jest bardzo wysoki, jest tu wielu szybkich i bardzo doświadczonych kierowców - powiedział Veiby, członek programu Hyundai Junior Driver. - Na pewno nie będzie to spacerek po parku i czeka nas ciężka praca, aby uzyskać dobry wynik.

- Celem zawsze jest wygrana, ale na pewno nie będzie to łatwe - dodał zwycięzca Rajdu Polski 2017 w kategorii WRC 2. - Dla mnie to zupełnie nowy rajd, ale mimo to przynajmniej podium powinno być możliwe. Spróbuję.

Veiby wystartuje w Hyundaiu i20 R5 obsługiwanym przez Printsport. Pilotem jest Jonas Andersson.

