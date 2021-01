Vogel w sezonie 2020 zaliczyła trzy rundy FIA ERC. Reprezentantka zespołu Orlen Team rywalizowała za kierownicą Forda Fiesty Rally4. W ERC3 została sklasyfikowana na piątym miejscu.

- Nasze plany na 2021 rok to start w trzech lub czterech rajdach zaliczanych do mistrzostw Europy i dwa rajdy w Czechach, w Fordzie Fiesta Rally4 z Orsak Rally Sport. Do tego dojdą testy w samochodzie Rally2 - powiedziała Adrienn Vogel dla motorsport.com. - Jeśli chodzi o wspomniane testy, naszym celem jest poznanie samochodu. Pierwsza taka sesja poszła idealnie.

W sezonie 2021 nie będzie reprezentowała Orlen Team. Powrót do tej współpracy jest jednak możliwy w kolejnym roku.

Jeśli chodzi o wspomniane testy w aucie czteronapędowym, w styczniu miała możliwość pojeździć Skodą Fabią Rally2 evo.

- To jest absolutnie fantastyczny samochód, wręcz pomaga kierowcy i pozwala na precyzyjną jazdę - przyznała. - Jest łatwiejszy w prowadzeniu niż Rally4, ale z pewnością będąc już na limicie, jest trudniej. Muszę dużo nim pojeździć, jeśli chcę myśleć o dobrych wynikach. W każdym razie pierwsza sesja była bardzo przekonująca. Byłam pod wrażeniem jego mocy i nie mogę doczekać się kolejnego testu.