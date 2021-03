23-latek po zdobyciu pierwszych doświadczeń w FIA ERC w zeszłym roku, w ramach programu ACI Team Italia, planuje pełną kampanię w mistrzostwach Starego Kontynentu w sezonie 2021. Włoch wsiądzie do Skody Fabii Rally2. Jego pilotem będzie Simone Scattolin.

- Moim aktualnym planem jest zdobywanie doświadczenia, ponieważ do tej pory wziąłem udział w tylko dwóch rundach ERC - powiedział Battistolli. - Zaliczenie pełnego sezonu stanowi świetną opcję. Dzięki temu będę mógł lepiej zrozumieć jazdę na nawierzchni asfaltowej, co stanowi mój najsłabszy punkt. Chcę zobaczyć na co mnie stać w perspektywie kilku najbliższych lat. Ważne jest skoncentrowanie się na programie międzynarodowym.

- Ciężko o określenie konkretnego celu ze względu na moje małe doświadczenie. Zadaniem nie jest ściganie się, lecz nauka - dodał syn Luigiego ‘Lucky’ Battistollego, utytułowanego kierowcy w rajdach historycznych. - Oczywiście spróbuję być konkurencyjny, nie chodzi tylko o zabawę. To większy krok w moim wykonaniu, niż w poprzednim sezonie, więc ciężko określić końcowy wynik.

W ramach przygotowań do FIA ERC, które ruszy od Rajdu Azorów w dniach 6-8 maja, planuje jeszcze kilka startów we Włoszech zarówno na asfalcie, jak i szutrze.

Czytaj również: Optymizm na Azorach