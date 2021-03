Widłak w sezonie 2021 wsiądzie do Forda Fiesty Rally3. 28-latek zaliczy sześć rund FIA ERC, poczynając od Rajdu Azorów (6-8 maja).

W mistrzostwach Starego Kontynentu zadebiutował w zeszłym roku. Wraz z Łukaszem Włochem wystartowali w Rally di Roma Capitale. Niestety nie ukończyli rajdu, bowiem podczas tankowania do ich Lancera Evo X zamiast benzyny trafiła woda, z winy dostawcy paliwa.

- Wezmę udział w pierwszych sześciu rundach FIA ERC. Do tego mam w planach Saaremaa Rally, Rally Bohemia i Rallye du Var oraz może jakiś rajd na Dolnym Śląsku - powiedział Igor Widłak dla motorsport.com

Do tej pory zasiadał głównie za kierownicą Mitsubishi Lancera, przez ostatnie dwa sezony w Evo X.

- Grupa N w FIA ERC będzie już ostatni rok. Lancer to stara konstrukcja, bez możliwości rozwijania samochodu - kontynuował. - Dlatego wybór padł na Fiestę Rally3. To świeży samochód, zdecydowanie tańszy niż R5. Do tego dochodzi wparcie od M-Sportu. Zapowiada się konkurencyjna klasa.

Przez ostatnie dwa lata współpracował z Łukaszem Włochem, a w tym roku jego pilotem będzie Daniel Dymurski.

- Bardzo chciałbym podziękował Łukaszowi Włochowi za wsparcie i pomoc w stawianiu pierwszych kroków w sporcie motorowym - podkreślił.

- Jeśli chodzi o cele na ten rok, chcę być na mecie każdego z rajdów. Lopez startował już w mistrzostwach Europy i wiemy, że ten sezon będzie poświęcony na zbieranie doświadczenia oraz przygotowywanie się do walki w kolejnym - podsumował.

Obsługą Fiesty Rally3 zajmie się zespół Vacat Serwis & Motorsport.

