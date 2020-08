Włoska bitwa w Lacjum

Powtórne przejazdy odcinków: Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano i Guarcino padły łupem Andrea Crugnoli i Pietro Elii Ometto. Włosi walczą z Giandomenico Basso i Lorenzo Granaim w oddzielnie punktowanym, drugim dniu rundy Campionato Italiano Rally. Na OS12 Włochów przedzielili Aleksiej Łukjaniuk i Dmitrij Jeremiejew.

- Wszystko w porządku. Dbamy o opony i odzyskujemy pewność siebie po dniu wczorajszym - powiedział Crugnola.

Łukjaniuk i Jeremiejew prowadzą z przewagą 23,9 s nad Basso i Granaim. - Staramy się utrzymać kontrolę i mieć trochę zabawy. Nie był to łatwy poranek, ale w porządku - skomentował Rosjanin. - Wszystko OK, ciśniemy. Zmieniliśmy trochę ustawienia - przyznał Basso.

Trzeci stopień podium coraz pewniej trzymają Oliver Solberg i Aaron Johnston. Ich strata do liderującego Łukjaniuka sięga minuty. - Opony pracują bardzo dobrze. Jestem zadowolony.

Zamiana nastąpiła na czwartej pozycji. Simone Tempestini i Sergiu Itu [+1.35,3] w Skodzie z Tagai Racing Technology wyprzedzili Craiga Breena i Paula Nagle w Hyundaiu z BRC Racing. Rumuni mają nad Irlandczykami 2,3 s przewagi.

- Dziwny dzień, nie wiem co się dzieje. Na tym odcinku było całkiem nieźle, ale ogólnie nie jestem zadowolony - przyznał Tempestini. - Robimy co możemy - meldował Breen.

Efrén Llarena i Sara Fernández [+1.57,0] oddalili się od rywali z Hyundai Customer Racing: Grégoire Munstera i Louisa Loukii na prawie 20 s. Do załogi i20 R5 błyskawicznie zbliżają się Filip Mareš i Radovan Bucha. Czechom zostało do odrobienia 5,7 s. Dziewiąte miejsce należy do Emila Lindholma i Mikaela Korhonena, drugiej załogi Team MRF Tyres [+2.32,3].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk dwukrotnie weszli do pierwszej dziesiątki [OS10 i 11]. Pętlę zakończyli trzynastym rezultatem. Przed trzema końcowymi odcinkami Polacy utrzymują dziesiątą pozycję [+3.02,0]. Reprezentanci Orlen Team muszą uważać na zbliżającego się Alessandro Re. Włoch w Polo R5 traci 9,6 s. Marczyk wśród juniorów dla lat 28 jest szósty.

- Całkiem nieźle, choć prawdopodobnie ustawienia nie były właściwe na ten oes. Mieliśmy sporo frajdy - skomentował Marczyk.

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia R5 evo Photo by: Mikołaj Marczyk

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot oraz Adam Stec i Kamil Kozdroń zanotowali na OS12 czasy w trzeciej dziesiątce.

W ERC3 Pedro Antunes i Pedro Alves zbliżyli się do Kena Torna i Kauri Pannasa na 1,2 s.