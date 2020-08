Włoskie wyzwanie Marczyka

Marczyk i Gospodarczyk zainaugurują w najbliższy weekend rywalizację w mistrzostwach Europy. Wtorek wykorzystano na testy, aby choć częściowo poznać charakterystykę włoskich asfaltów.

Reprezentanci Orlen Team jeździli po 3,6-kilometrówej próbie niedaleko Strangolagalli.

- Pierwszy raz miałem okazję jeździć po włoskim asfalcie, który słynie z wysokiej przyczepności - powiedział Marczyk. - Dzisiejszy dzień dał nam również okazję zmierzyć się z nieprzewidywalnością tutejszych warunków. W niektórych miejscach cięcia są pootwierane, dlatego też na drodze mamy sporo piasku i kamieni. Konieczne jest znalezienie właściwej linii jazdy.

- Po testach jestem zadowolony. Bardzo się cieszę, że mogę spełniać marzenia, czyli startować w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Mam pełną świadomość, że pierwsze przejazdy będą bardzo wymagające dla mnie i dla Szymona, ale lubimy duże wyzwania i jesteśmy gotowi stawić im czoła.

Szymon Gospodarczyk dodał:

- To był bardzo upalny dzień. Testowaliśmy dziś w okolicach wzgórza Monte Cassino, czyli miejsca bardzo ważnego dla Polaków. Dla nas był to istotny dzień. Tak naprawdę to pierwszy oficjalny odcinek testowy w tym roku. Zaczynamy mistrzostwa Europy rajdem, na który wszyscy bardzo długo czekali. Mamy drugą połowę roku, a to dopiero początek rywalizacji.

- Jesteśmy bardzo zmotywowani i zadowoleni z dzisiejszego dnia. Wprowadziliśmy sporo zmian do ustawień i sprawdziliśmy kilka rozwiązań. Poćwiczyliśmy również pracę przy samochodzie, m.in. zmianę stabilizatorów czy koła, tak aby nic nas nie zaskoczyło.

Rally di Roma Capitale potrwa od piątku do niedzieli.