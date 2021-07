Wypowiedzi po Rajdzie Lipawy

MIKOŁAJ MARCZYK: - Jesteśmy na mecie Rajdu Lipawy, drugiej odsłony mistrzostw Europy i jednocześnie niezwykle szybkiej rundy - powiedział Mikołaj Marczyk. - Sezon rozpoczęliśmy dwa tygodnie temu od wymarzonego podium podczas ORLEN 77. Rajdu Polski, a na Łotwie potwierdziliśmy stabilność formy, prędkość na szutrze oraz zdolność do korzystania z doświadczenia, zyskanego rok wcześniej. Po dwóch dniach walki zajęliśmy drugie miejsce w Michelin Talent Factory oraz szóste w klasyfikacji generalnej. Taki wynik w stawce zawodników znanych z mistrzostw świata, osiągnięty na niesamowicie szybkich łotewskich szutrach, to dla nas wielka satysfakcja. Razem z Szymonem widzimy robiony postęp i czujemy go w rajdówce. Tempo na szutrze umożliwia walkę z czołówką i daje wiele przyjemności. Tę niewielką stratę, która pozostała do najlepszych, dostrzegamy, wiemy, co musimy zrobić, by ją zniwelować i zamierzamy nad tym pracować podczas kolejnych rajdów. Teraz czas na przygotowania do asfaltowej części sezonu, którą otworzy Rally di Roma Capitale.

SZYMON GOSPODARCZYK: - Za nami Rajd Lipawy. To był bardzo udany weekend. Zajęliśmy szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Przed nami finiszowały takie gwiazdy jak, Nikołaj Griazin, Craig Breen, Aleksiej Łukjaniuk czy Andreas Mikkelsen. Wszystkie te nazwiska reprezentują światowy poziom, a my mamy szczęście mogąc się z nimi porównywać. Uważam, że zrobiliśmy co w naszej mocy. Miko poczynił spory postęp i sądzę, że prędkość chwilami była lepsza niż podczas Rajdu Polski. Cały zespół - Sports Racing Technology - wykonał świetną pracę i to przyjemność z ich pomocą rywalizować na rajdowych trasach Europy.

