ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Co roku nie mogę się doczekać Rajdu Polski, ale tym razem to uczucie wyczekiwania jest jeszcze mocniejsze. Podczas wygranego Rajdu Warmińskiego miałem dużo radości z pokonywania każdego kilometra oes’owego w Skodzie Fabii Rally2 Evo. Wiedząc, że czeka nas rywalizacja na 16 odcinkach specjalnych o łącznej długości ponad 180 kilometrów, energicznie przebieram nogami i rękami. Rajd Polski to klasa sama w sobie. To drugi nastraszy rajd świata. Co roku przyciąga załogi z całego globu i tak też jest teraz podczas 79 edycji naszego ukochanego rajdu. Zgłosiło się, aż 35 załóg w najmocniejszych samochodach klasy Rally2. Organizator, oprócz znanych nam tras, zafundował nowe odcinki. To na pewno urozmaici rywalizację. Naszym celem jest ściganie się w stawce załóg walczących o tytuł Mistrzów Polski i tego będziemy pilnować. To bardzo długi rajd i ważną rolę odegra taktyka. Mam w głowie plan, który będę realizował. Czujemy się dobrze przed startem i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, choć w Skodzie nie mam jeszcze „nawiniętych” dużo kilometrów po szutrze. Przypomnę, że Skodą pierwszy raz po luźniej nawierzchni jeździłem tydzień temu. Chciałbym podziękować naszym Partnerom, że możemy wystartować w tak wspaniałej motorsportowej imprezie jaką jest Rajd Polski: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, TEKOM Technologia, sieć stacji paliw Moya, Kratki, Michelin, I Planet Care, YAK Living Space Experience, I Home, ANEST IWATA, TVN TURBO.

DANIEL SIATKOWSKI: - Start w rajdzie Polski zawsze dostarcza silnych emocji oraz niezapomnianych przygód. Liczę, że podczas tej edycji przygody będą tylko przyjemne, a my z Mikołajek wyjedziemy usatysfakcjonowani z wyniku- taki jest plan na ten ważny rajdowy weekend w Mikołajkach. Po wygraniu mojego domowego Rajdu Warmińskiego stwierdzam, że Łukasz zaadaptował się za kierownica Skody Fabii i wiem, że jesteśmy wstanie pojechać bardzo dobrym tempem. Stawka na rajdzie Polski jak zawsze bardzo mocna. Dla nas kluczowe będzie znaleźć się na mecie na najwyższym możliwym miejscu w klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Trzymajcie za nas kciuki.

FILIP PINDEL: - Po starcie sezonu na asfalcie, teraz pora na szutrowa część RSMP. Bardzo się cieszę że znowu możemy stanąć na starcie rundy mistrzostw Europy i to w tak kultowych zawodach, jak Rajd Polski. Czekają na nas bardzo trudne odcinki, a konkurencja będzie naprawdę mocna - cieszę się z tego wyzwania, ponieważ będziemy mogli się dużo nauczyć. Szutry to nawierzchnia, na której nie mamy dużego doświadczenia, więc start musimy potraktować, jako cenny trening. Oczywiście nie oznacza to, że nie będziemy walczyć, a wręcz przeciwnie damy z siebie wszystko i obiecujemy Wam dużo emocji. Do zobaczenia na odcinkach, trzymajcie kciuki!

KRZYSZTOF PIETRUSZKA: - Na przyszły weekend w Mikołajkach czeka cała rajdowa Europa. Myślę, że dla każdego zawodnika w naszym kraju, to duże wyróżnienie zmierzyć się z szutrami Rajdu Polski i porównać w mocnej międzynarodowej stawce. Dzięki naszym partnerom, teraz my także będziemy mieć taką szansę. Zdecydowanie, będzie to jedno z naszych największych wspólnych wyzwań. Mamy świadomość naszego poziomu doświadczenia z szutrami i miejsca w stawce, ale chcemy jak najlepiej wykorzystać przejechane kilometry. Celujemy w metę, ale będziemy walczyć o każdy punkt.

JAROSŁAW SZEJA: - Rajd Polski to wyjątkowa impreza w kalendarzu. Mazurskie szutry przyciągają w okolice Mikołajek mnóstwo kibiców i zawsze dodaje nam to wiatru w żagle. Na szutrach wciąż mamy niewiele doświadczenia, o wiele mniej od naszych rywali. Mam jednak nadzieję, że uda nam się odrobić zadanie domowe i powalczymy na Mazurach o fajny wynik. Powalczymy tu z jednymi z najlepszych załóg rajdowych świata, bo przecież to runda mistrzostw Europy. Ciekawie będzie mieć takie porównanie i odniesienie do tych, którzy wygrywali w przeszłości rundy mistrzostw świata.

RAFAŁ KWIATKOWSKI: - Pierwsze koty za płoty, tak podsumowałbym nasz występ w Rajdzie Świdnickim. Był to nie tylko nasz pierwszy wspólny start z Kamilem, ale także ważny sprawdzian w Škodzie Fabii Rally2 evo, którą będziemy rywalizować w trakcie tego sezonu. Teraz czas na nasz debiut w tym samochodzie na nawierzchni szutrowej, która ma zupełnie inną specyfikę niż asfalt, po którym do tej pory jeździliśmy. Rajd Polski to naprawdę wymagająca impreza, do której skrzętne przygotowania rozpoczęliśmy niemal zaraz po przekroczeniu linii mety w Świdnicy. Niestety nie wszystko poszło po naszej myśli i z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy zrezygnować z treningowego startu na Litwie. Dla mnie będzie to dopiero trzeci rajd szutrowy w karierze, więc podchodzę do niego z dużą rezerwą. Pewne doświadczenie na tych trasach zdobyłem przed rokiem i mam nadzieję, że teraz w jakimś stopniu to zaprocentuje.

MIKOŁAJ MARCZYK: - Bardzo się cieszę, że wystartujemy na Mazurach w ORLEN 79. Rajdzie Polski. Walczyliśmy do samego końca o to, aby pojawić się w Mikołajkach i cieszę się, że dzięki wsparciu naszych partnerów to się nam uda. Zależało nam na tym, aby wystartować w tej imprezie. W ubiegłym roku wygraliśmy ten rajd - rundę mistrzostw Europy - i mamy z tamtych chwil niesamowite wspomnienia. Myślę, że to był nasz największy sukces sportowy jak do tej pory. Rywalizacja w ERC wskoczyła w tym roku na jeszcze wyższy poziom. Pojawią się Mads Ostberg, Hayden Paddon, czy Kajetan Kajetanowicz. Będziemy i my z Szymonem. Organizator przygotował nowe odcinki specjalne, więc zapowiada się ciekawie. Zapraszamy wszystkich kibiców, to będzie największe wydarzenie motorsportowe w Polsce.

SZYMON GOSPODARCZYK: - Prosto z Portugalii udajemy się na Mazury. Start w ORLEN 79. Rajdzie Polski to dla mnie pewnego rodzaju duma i zaszczyt. Zawsze chcemy startować w Polsce, przed naszymi kibicami. Mazury, piękne szutry, czego chcieć więcej? W ubiegłym roku wygraliśmy ten rajd, teraz znowu chcemy powalczyć o jak najwyższą lokatę. Chciałbym, aby ten rajd był zawsze stałym elementem naszego kalendarza. Trasy rajdu trochę się zmieniły. Pojawiają się nowe odcinki specjalne, zlokalizowane bardziej w okolicach Olsztyna. To na pewno będzie kolejne ciekawe wyzwanie. Na pewno na Mazurach pojawi się mnóstwo kibiców - już nie możemy się doczekać tego startu.

ORLEN Rajd Polski - Co, gdzie, kiedy

Piątek, 19 maja

18:30 OS1 Mikołajki Arena 1

Sobota, 20 maja

08:45 OS2 Świętajno 1

09:45 OS3 Markowskie 1

10:35 OS4 Wieliczki 1

14:35 OS5 Świętajno 2

15:35 OS6 Markowskie 2

16:25 OS7 Wieliczki 2

18:30 OS8 Mikołajki Arena 2

Niedziela, 21 maja

08:05 OS9 Barczewo 1

08:55 OS10 Biskupiec 1

10:05 OS11 Gmina Mrągowo 1

10:55 OS12 Mikołajki 1

13:20 OS13 Barczewo 2

14:10 OS14 Biskupiec 2

15:40 OS15 Mikołajki 2

17:05 OS16 Gmina Mrągowo 2 Power Stage

