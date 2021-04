Impreza nie odbyła się w zeszłym sezonie. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła rozegranie rywalizacji na mazurskich szutrach. 77 edycję przełożono na 2021 rok, czyli w stulecie pierwszego Rajdu Polski.

Po zmianie terminu Azores Rallye sezon mistrzostw Europy ruszy w Mikołajkach. Rajd Polski zaplanowano w dniach 18-20 czerwca. Choć pełny harmonogram opublikowany zostanie na początku maja, poznaliśmy już kilka szczegółów tej wyjątkowej edycji.

W piątek 18 czerwca odbędą się kwalifikacje, które poprzedzone zostaną dwoma przejazdami treningowymi. Tego samego dnia, po ceremonii otwarcia, załogi zmierzą się na torze równoległym w Mikołajkach. Całą sobotnią część rywalizacji oraz niedzielny poranek zawodnicy spędzą na szybkich mazurskich oesach. Następnie ruszą w podróż do Warszawy. Zanim dojdzie do finałowego starcia w stolicy, do przejechania będzie jeszcze jeden szutrowy odcinek, mający urozmaicić ponad 200-kilometrową dojazdówkę.

77. Rajd Polski będzie również zaliczany do ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zgodnie z obecnym harmonogramem runda w Mikołajkach stanowi drugą odsłonę walki o tytuły w polskim czempionacie.

Czytaj również: ORLEN sponsorem tytularnym jubileuszowego Rajdu Polski