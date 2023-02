Z wyścigów górskich do ERC

Bogdan Cuzma, były mistrz Rumunii w wyścigach górskich, od sezonu 2021 postawił na regularną rywalizację w rajdach. Po zajęciu czwartego miejsca w mistrzostwach krajowych 2022, w tym roku przystąpi do Rajdowych Mistrzostw Europy.

33-latek, w barwach CB Rally Vest, wsiądzie do Skody Fabii Rally2 evo stajni Keane Motorsport. W dalszej części nadchodzącej kampanii czeka go przesiadka do Fabii RS Rally2.

- Mam za sobą dwa lata startów w topowym samochodzie rajdowym w mistrzostwach Rumunii i teraz chcę wkroczyć na bardziej międzynarodową arenę - powiedział Cuzma, którego pilotować będzie niezwykle doświadczona Ilka Minora. - ERC zawiera mieszankę ciekawych i trudnych wydarzeń i jest to doskonały sposób na naukę oraz dalszy rozwój.

- Cel na ten rok zakłada przejechanie jak największej liczby kilometrów i zdobycie doświadczenie na obu nawierzchniach, szutrowej i asfaltowej - dodał Rumun. - Przed nami wspaniała okazja do porównania się z bardziej rutynowanymi chłopakami. Naprawdę nie możemy doczekać się ekscytującego roku.

Cuzma jest wspierany przez Side Trading i BT Performance, a także Dalli-Werke GmbH & Co KG.

- Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, moim partnerom za umożliwienie mi udziału w Rajdowych Mistrzostwach Europy, a także rodzicom za wsparcie, którzy zawsze są u mojego boku - przekazał. - Przy nieocenionej pomocy krajowej federacji rozpoczynamy sezon pełen przygód.

Kampanię otworzy od inauguracyjnej rundy ERC 2023, Rajdu Fafe w dniach 10-12 marca.

