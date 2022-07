Ostatnia sekcja szóstej rundy sezonu FIA ERC 2022 rozpoczęła się od powtórki Rocca di Cave - Subiaco - najdłuższej próby w dziesiątej edycji rajdu.

Przeszło 32 km najszybciej przejechali odrabiający straty z poranka Andrea Crugnola i Pietro Elia Ometto. Simone Campedelli i Tania Canton stracili 5,8 s. Trójkę uzupełnili Yoann Bonato i Benjamin Boulloud [+10,6 s], którzy ścigają Efrena Llarenę i Sarę Fernandez [+11,1 s].

- Starałem się cisnąć, ale bez dużego ryzyka. Zmieniliśmy też ustawienia i poszło dobrze - tłumaczył Crugnola.

- Kiedy masz Efrena za sobą, nigdy nie można odpuścić. Jest w porządku - zapewnił Campedelli.

- Tyłek mi sie pali... Macie może trochę lodu? - żartował tradycyjnie Bonato. - Z pewnością będziemy chcieli powalczyć o podium.

- To na pewno trudny oes. Miejscami jest już sporo brudu. Czas jest dobry - komentował Llarena.

Pierwszą piątkę zamknęli liderzy rajdu: Damiano De Tommaso i Giorgia Ascalone [+12,1 s], a drugą otworzyli Javier Pardo i Adrian Perez [+15,7 s]. Siódmy czas to dorobek Miklosa Csomosa i Attila Nagy'ego [+22,5 s]. Ken Torn i Ken Jarveoja stracili do Crugnolii 23,7 s. Dziewiąta pozycja należała do Alberto Battistolliego i Danilo Fappaniego [+26 s], a dziesiąta do Grzegorza Grzyba i Adam Biniędy [+26,3 s].

- Podobał mi się oes. Muszę naprawdę podziękować zespołowi i mechanikom za ten rajd - przekazał De Tommaso.

- Dobry czas, dobry przejazd, ale jest bardzo gorąco. Opony pracują dobrze, ale trzeba być bardzo precyzyjnym. Perfekcyjnie - cieszył się Pardo.

- Poprawiamy samochód krok po kroku. Taki był cel na dziś. Fajny oes, chociaż inni pewnie pojadą szybciej - zapowiedział Torn.

- Teraz przejechaliśmy w jednym kawałku. Jest w porządku - meldował Battistolli.

- Odcinek jest bardzo ładny, ale z drugiej strony i trudny. Ci za nami będą szybsi - przyznał Grzyb.

Łukasz i Tomasz Kotarbowie jechali od Crugnolii od 1.18,9 dłużej.

Przed dwoma ostatnimi oesami przewaga De Tommaso nad Campedellim stopniała do 13,8 s. O trzecią pozycję walczą Llarena i Bonato. Różnica wynosi 0,2 s. Do piątego Tempestiniego [+1.09,8] zbliża się Crugnola [+1.12,9 s]. Grzyb jest ósmy [+1.37,0].

Polecane video: