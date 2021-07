Eurosport Events po zakończeniu organizacji Intercontinental (w pierwszym sezonie International) Rally Challenge został promotorem FIA ERC. Cykl z roku na rok odzyskiwał dawny blask, a według obecnych założeń ma stanowić bezpośredni przedsionek mistrzostw świata.

Doniesienia z ostatnich kilku tygodni zostały potwierdzone. W czwartek Światowa Rada Sportów Motorowych zaakceptowała decyzję o przejęciu FIA ERC przez podmiot WRC Promoter. Firma z siedzibą w Monachium ma prawa do WRC, World Rallycross oraz European Rallycross.

Piramida sportowa rajdów samochodowych ma w jak największym stopniu pokrywać się z rozgrywkową. Szczyt to klasyfikacja generalna mistrzostw świata i nowe auta Rally1, wyposażone w napęd hybrydowy. Kolejne poziomy należą do ERC oraz serii towarzyszących „generalce” światowego czempionatu, czyli WRC 2. Tytuł na Starym Kontynencie ma być celem samym w sobie oraz miejscem szlifowania talentów, które później awansują do najważniejszego cyklu.

- FIA powierzyła naszej grupie kolejne prawa komercyjne do ważnych mistrzostw - przekazał Jona Siebel, dyrektor zarządzający WRC Promoter. - Po niezłych osiągnięciach w ciągu ostatnich dziewięciu sezonów w WRC, znajdujemy się w doskonałej pozycji, by dodać ERC do naszego portfolio.

- W naszym zespole mamy duże doświadczenie organizacyjne, promocyjne oraz te związane z transmisją i wielką ufnością oczekujemy współpracy z FIA, by rozwinąć ERC jako integralną część rajdowej piramidy.

Eurosport Events pozostanie promotorem WTCR oraz zamierza skupić się na seriach wykorzystujących elektryczne samochody turystyczne oraz GT.

- Przez całą naszą kadencję jako promotora ERC rozumieliśmy, jak ważne jest zapewnienie przejrzystej ścieżki awansu z poziomu krajowego do światowych odcinków i jesteśmy niezwykle dumni z liczby kierowców, którzy przeszli z ERC do WRC - powiedział Jean-Baptiste Ley, koordynator ERC.

- Oczywiste jest, że ten związek [ERC z WRC] musi zostać wzmocniony dla dobra sportu i tak może się stać przy jednym promotorze obu mistrzostw. Naszą wdzięczność i uznanie kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu ERC.