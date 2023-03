Szutrowy rajd z bazą w Fafe trzeci rok z rzędu znalazł się w kalendarzu europejskiego czempionatu. Jednak załogi walczące o prymat na Starym Kontynencie po raz czwarty w ostatnim czasie pojawiły się w północnej Portugalii. W sezonie 2020 - istotnie zaburzonym przez pandemię koronawirusa - ścigano się po tamtejszych asfaltach w Rally Fafe Montelongo.

Paddon i Kennard objęli prowadzenie dopiero po ostatnim oesie. Nowozelandczycy ścigali Mikko Heikkilę i Samu Vaaleriego, a zadanie ułatwił im kapeć rywali. Dla Paddona był to dopiero drugi występ na szczeblu europejskiego czempionatu.

Finałową sekcję uzupełniły powtórki prób: Seixoso, Santa Quiteria i Lameirinha.

Pierwsza z wymienionych padła łupem Roberta Virvesa i Hugo Magalhaesa. Urzędujący mistrz JWRC stracił wczoraj dużo czasu z powodu kapcia. 2,8 s wolniej trasę przejechali Hayden Paddon i John Kennard. Trójkę skompletowali Miklos Csomos i Attila Nagy [+3,2 s]. Heikkila i Vaaleri byli czwarci [+4,3 s].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk uzyskali dwunasty rezultat [+9,3 s] i zremisowali z mistrzami Polski: Tomem Kristenssonem i Andreasem Johanssonem. Tymoteusz Jocz i Maciej Judycki byli czwarci w ERC4.

Virves i Magalhaes zapisali na swoje konto również OS16. Wyprzedzili Craiga Breena i Jamesa Fultona o 0,2 s. Csomos i Nagy zmieścili się na oesowym podium [+1 s]. Paddon i Kennard [+2,6 s] odrobili tylko 0,2 s do Heikkilii i Vaaleriego, ale minęli w wynikach Ostberga i Bartha - ósmych na próbie [+5,6 s].

Marczyk i Gospodarczyk stracili do Virvesa 9,2 s. Wystarczyło to do trzynastej pozycji, wspólnie z Ricardo Teodosio i Jose Teixeirą. Jocz i Judycki powtórzyli czwarte miejsce w ERC4 z poprzedniej próby.

O układzie podium decydował drugi przejazd odcinka Lameirinha, rozgrywany w formacie Power Stage. Na niespełna 15 kilometrach najszybsi byli Breen i Fulton. Paddon i Kennard stracili 0,7 s. Trójkę uzupełnili Linnamae i Morgan [+3 s]. Dodatkowe punkty za miejsce w piątce wzięli jeszcze Virves i Magalhaes [+4,3 s] oraz Martins Sesks i Renars Francis [+5,2 s]. Heikkila i Vaaleri zmieniali uszkodzoną oponę i stracili prawie 3 minuty.

Marczyk i Gospodarczyk pokonali ostatnią próbę o 10,9 s wolniej od Breena.

W klasyfikacji generalnej za Paddonem i Kennardem sklasyfikowano Ostberga i Bartha. Różnica wyniosła 10,7 s. Na najniższym stopniu podium stanęli Linnamae i Morgan [+27,5 s]

- To była świetna walka. Przykro mi z jego powodu. My tu cisnęliśmy - przekazał Paddon.

- Z jednej strony powinniśmy być zadowoleni. Był to wymagający weekend. Strategia na pierwszy dzień nie do końca wypaliła, bo odwołano dużo oesów. Dziś było gorzej i jestem trochę rozczarowany. Bierzemy jednak do domu trzecie (drugie) miejsce - opowiadał Ostberg.

- Nowy samochód i biorąc pod uwagę niewiele testów, nie jest najgorzej. Chciałbym być bliżej czołówki, ale byli szybsi - stwierdził Linnamae.

Niespełna 46 s dzieliło Marczyka i Gospodarczyka od podium [+1.13,4]. Piątkę zamknęli Yoann Bonato i Benjamin Boulloud [+2.11,8 s]. Na szóste miejsce wspięli się Breen i Fulton [+2.19,6]. Na finałowej próbie wyprzedzili mistrzów Europy: Efrena Llarenę i Sarę Fernandez [+2.21,9].

- Cieszę się wczesnym początkiem sezonu. Testowaliśmy nowe auto i od odcinka kwalifikacyjnego mieliśmy niezłe tempo. Trochę tracę je w trudnych warunkach. Generalnie nie jest źle. Jesteśmy pół sekundy na kilometrze za najlepszymi. Dobry początek z nowym autem - komentował Marczyk.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję zespołowi. W tym roku nie było problemów z kurzem. To jeden z naszych najlepszych wyników na szutrze - przekazał Bonato.

- Było fajnie, chociaż jechałem ostrożnie. Wywalczyliśmy komplet punktów w mistrzostwach Portugalii, co jeszcze wczoraj wydawało się mało realne. Dziękuję zespołowi. Samochód działał bardzo dobrze - powiedział Breen.

- Nie jestem zadowolony. Mieliśmy sporo problemów z samochodem. Nowy samochód nie zawsze oznacza najlepszy samochód. Jestem rozczarowany - mówił Llarena.

Z pierwszego miejsca na ósme spadli Heikkila i Vaaleri [+2.41,4]. Mistrzowie Finlandii na wymianie koła stracili blisko 3 minuty. Dziesiątkę skompletowali Kristensson i Johansson [+2.43,6] oraz Csomos i Nagy [+2.49,5]. Węgrzy mieli szanse na wyższą pozycję, ale zaliczyli obrót kilkaset metrów po starcie.

- Nie mam pojęcia. Oczywiście łatwo tu złapać kapcia, ale nic wyjątkowego się nie stało. Po prostu nagle okazało się, że mamy kapcia... Płacz nic nie pomoże. To był świetny weekend - mówił rozczarowany Heikkila.

- Pierwszy rajd z tym samochodem, z nowym zespołem. Wspaniale. Spora przygoda. Przejechaliśmy i to mnie cieszy. Udało mi się poprawić prędkość w trakcie weekendu - podsumował Kritensson.

- Obróciliśmy się w drugim zakręcie... - żałował Csomos.

ERC3 wygrali osamotnieni w kategorii: Jon Armstrong i Andrew Browne. Załoga Forda Fiesta Rally3 zajęła 20 miejsce w generalce. Z kolei w ERC4, czyli europejskiej ośce, triumfowali Roberto Dapra i Luca Guglielmetti. Włosi dopiero na ostatniej próbie wyprzedzili gospodarzy: Ernesto Cunhę i Carlosa Magalhaesa. Różnica wyniosła 8,9 s. Jocz i Judycki sklasyfikowani zostali na czwartym miejscu.

Drugą odsłoną FIA ERC 2023 będzie Rally Islas Canarias, zaplanowany w dniach 4-6 maja.

Wyniki:

1. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally2

2. Mads Ostberg/Patrik Barth Citroen C3 Rally2 +10,7 s

3. Georg Linnamae/James Morgan Hyundai i20 N Rally2 +27,5 s

4. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk Skoda Fabia RS Rally2 +1.13,4

5. Yoann Bonato/Benjamin Boulloud Citroen C3 Rally2 +2.11,8

6. Craig Breen/James Fulton Hyundai i20 N Rally2 +2.19,6

7. Efren Llarena/Sara Fernandez Skoda Fabia RS Rally2 +2.21,9

8. Mikko Heikkila/Samu Vaaleri Skoda Fabia Rally2 evo +2.41,4

9. Tom Kristensson/Andreas Johansson Citroen C3 Rally2 +2.43,6

10. Miklos Csomos/Attila Nagy Skoda Fabia Rally2 evo +2.49,5

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia RS Rally2 Photo by: Vandraq Studio