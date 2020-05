Alonso na wirtualnym Indianapolis

W sierpniu, już po 39 urodzinach, Fernando zaliczy trzecie podejście do Indianapolis 500. W 2017 roku bicampeon prowadził przez 27 okrążeń, a zatrzymała go awaria silnika. W 2019 nie zakwalifikował się do startu.

Oglądany w Brabhamie na Zandvoort, w sobotę Alonso pościga się wirtualną Dallarą DW12 z uczestnikami Legends Trophy. Po trzech rundach liderem cyklu jest Jenson Button (242) - przed Emanuele Pirro (238), Janem Magnussenem (211), Juanem Pablo Montoyą (202), Dario Franchittim (192) i Petterem Solbergiem (184).

W stawce znajdzie się sześciu zwycięzców Indianapolis 500 - Emerson Fittipaldi (1989, 1993), Juan Pablo Montoya (2000, 2015), Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009), Gil de Ferran (2003), Dario Franchitti (2007, 2010, 2012) i Tony Kanaan (2013).