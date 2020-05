Alonso wchodzi do gry

Dwukrotny mistrz świata F1 poprowadzi Brabhama BT44B i powalczy z dwoma innymi czempionami Formuły 1 - Emersonem Fittipaldim oraz Jensonem Buttonem.

- No cóż... Wczoraj przywieziono mi nowy, fantastyczny symulator i dzisiaj po południu użyję go w Legends Trophy. Będzie zabawa! - wyjaśnił wejście do gry Fernando Alonso.

Runda rozpoczyna się dzisiaj o godz. 18.00. Wyścigi legend przewidziano o 19.05 i 20.20.

LISTA ZGŁOSZEŃ - LEGENDS TROPHY

Fernando Alonso

David Brabham

Jenson Button

Hélio Castroneves

Tom Coronel

Gil de Ferran

Mario Domínguez

Adrián Fernández

Emerson Fittipaldi

Dario Franchitti

Bryan Herta

Michel Jourdain Jr

Tony Kanaan

Vitantonio Liuzzi

Jan Magnussen

Tiago Monteiro

Juan Pablo Montoya

Olivier Panis

Max Papis

Emanuele Pirro

Jason Plato

Andy Priaulx

Mika Salo

Oriol Servià

Petter Solberg

Darren Turner